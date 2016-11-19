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Керри и Лавров второй раз за два дня обсудили Украину и Сирию

19 ноября в 01:05

Особое внимание собеседники уделили ситуации в Алеппо.

Керри Лавров
На выходные запланирована встреча Обамы с Путиным
nbcnews.com
Государственный секретарь США Джон Керри и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 18 ноября, провели короткий разговор после встречи в Лиме накануне, посвященный Украине и Сирии.

"Их разговор состоялся совсем недавно и, как я понимаю, они снова обсуждали тему Сирии", – сообщил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби на брифинге в пятницу.

 Перед этим российская сторона сообщила, что особое внимание собеседники уделили ситуации в Алеппо.

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Напомним, 17 ноября Керри и Лавров провели двухстороннюю встречу в столице Перу в рамках подготовки саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По информации американской стороны, на переговоры выносились, в частности, вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Украине.

Встречи в высоком формате, с участием президентов США и РФ Барака Обамы и Владимира Путина, запланированы на 19-20 ноября.

Ранее сообщалось, что Государственный секретарь США Джон Керри во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность в связи с возобновлением бомбардировок Алеппо.

По материалам: Укринформ
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Тэги Керрі Лавров Сирія Украина США РФ
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