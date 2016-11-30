За гибель мирных жителей Сирии несут ответственность режим Асада и Россия – глава ЦРУ

Россия является сейчас ключевым игроком в Сирии, считает Джон Бреннан.

Глава ЦРУ обвинил Асада и Путина в гибели мирного населения Алеппо politico.com

должны продолжить оказание помощи умеренной сирийской оппозиции, которая противостоит правительственным войскам, иранским и российским военным и ливанским боевикам движения Хэзболла, сказал в интервью русской службе Би-би-си глава ЦРУ Джон Бреннан.

Политик считает Россию ключевым игроком в сирийском конфликте, но не уверен в том, что Москва пойдет на переговоры и уступки.

"Я думаю, что избранный президент США Дональд Трамп и его администрация должны с осторожностью относиться к обещаниям России", - отметил Бреннан, намекая на предыдущее невыполнение Кремлем своих обещаний.

Во вторник, 29 ноября, российские военные заявили о кардинальном переломе ситуации вокруг Алеппо. Ранее правительственные войска президента Сирии Башара Асада начали там наступление при поддержке российских войск.

Госдепартамент США, МИД Великобритании и Франции отметили увеличение числа жертв среди гражданского населения с началом наступления войск Асада на Алеппо.

Россия отрицает данные США, Великобритании и Франции. Тем не менее президент России Владимир Путин поручил Министерству Обороны и МЧС России направить в Сирию мобильные госпитали для оказания медицинской помощи жителям Алеппо и близлежащих районов.

Напомним, восточная часть города Алеппо находилась под контролем повстанцев сирийской оппозиции на протяжении четырех лет. В ходе нового наступления, начатого несколько недель назад, силы Асада, при поддержке российской авиации, сумели отбить у повстанцев уже 12 городских кварталов.

Сирийская оппозиция готова продолжать борьбу против Асада даже после потери Алеппо. Оппозиционеры отмечают факт важности Алеппо, но признают, что в случае потери города у них есть и другие не менее важные населенные пункты.

В связи с боевыми действиями, восточные районы города покинули тысячи мирных жителей. В восточной части Алеппо разбомблены все больницы, дефицит пищи, питьевой воды и медикаментов.

Во вторник, 29 ноября, глава МИД Франции Жан-Марк Эро призвал провести немедленное заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в сирийском городе Алеппо, опустошенном боевыми действиями.