За гибель мирных жителей Сирии несут ответственность режим Асада и Россия – глава ЦРУ

Россия является сейчас ключевым игроком в Сирии, считает Джон Бреннан.
Политик считает Россию ключевым игроком в сирийском конфликте, но не уверен в том, что Москва пойдет на переговоры и уступки.
"Я думаю, что избранный президент США Дональд Трамп и его администрация должны с осторожностью относиться к обещаниям России", - отметил Бреннан, намекая на предыдущее невыполнение Кремлем своих обещаний.
Во вторник, 29 ноября, российские военные заявили о кардинальном переломе ситуации вокруг Алеппо. Ранее правительственные войска президента Сирии Башара Асада начали там наступление при поддержке российских войск.
Госдепартамент США, МИД Великобритании и Франции отметили увеличение числа жертв среди гражданского населения с началом наступления войск Асада на Алеппо.
Россия отрицает данные США, Великобритании и Франции. Тем не менее президент России Владимир Путин поручил Министерству Обороны и МЧС России направить в Сирию мобильные госпитали для оказания медицинской помощи жителям Алеппо и близлежащих районов.
Напомним, восточная часть города Алеппо находилась под контролем повстанцев сирийской оппозиции на протяжении четырех лет. В ходе нового наступления, начатого несколько недель назад, силы Асада, при поддержке российской авиации, сумели отбить у повстанцев уже 12 городских кварталов.
Сирийская оппозиция готова продолжать борьбу против Асада даже после потери Алеппо. Оппозиционеры отмечают факт важности Алеппо, но признают, что в случае потери города у них есть и другие не менее важные населенные пункты.
В связи с боевыми действиями, восточные районы города покинули тысячи мирных жителей. В восточной части Алеппо разбомблены все больницы, дефицит пищи, питьевой воды и медикаментов.
Во вторник, 29 ноября, глава МИД Франции Жан-Марк Эро призвал провести немедленное заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в сирийском городе Алеппо, опустошенном боевыми действиями.Русская служба Би-би-си