Совбез ООН проведет экстренное заседание по вопросу гуманитарной катастрофы в Алеппо

Из-за наступления сил Асада и российских бомбардировок из города только за последние 72 часа бежали около 20 тысяч человек.

Совбез ООН снова обсудит ситуацию в Алеппо facebook/AleppoAMC

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание по поводу тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся вокруг сирийского городав связи с наступлением сил Асада и его союзников.

Как сообщает "Радіо Свобода", Международный комитет Красного Креста заявил, что только за последние 72 часа в результате наступления с мест своего постоянного проживания бежали до 20 тысяч человек.

Восточная часть Алеппо, которую контролируют силы сирийской оппозиции, находилась в осаде последние 4 месяца. Запасы международной помощи в ней исчерпаны.

Посол Франции в ООН Франсуа Делаттр, заявил, что его его страна не может молчать по поводу того, что может быть "одним из крупнейших массовых убийств гражданского населения со времен Второй мировой войны".

Накануне глава МИД Франции Жан-Марк Эро призвал провести немедленное заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в сирийском городе Алеппо, опустошенном боевыми действиями.

Восточная часть города Алеппо находилась под контролем повстанцев сирийской оппозиции на протяжении четырех лет. В ходе нового наступления, начатого несколько недель назад, силы Асада, при поддержке российской авиации, сумели отбить у повстанцев уже 12 городских кварталов. В связи с боевыми действиями, восточные районы города покинули тысячи мирных жителей.

Тем временем, как пишет колумнист The Washington Post Джош Роджин, "неутомимый" уходящий госсекретарь США Джон Керри бросил все свои усилия на заключение сделки с Россией, чтобы прекратить осаду Алеппо. Однако пока что РФ тянет время и не соглашается на его предложение. Автор приводит информацию от своих источников и подчеркивает, что нынешняя стратегия заключается в том, чтобы сузить фокус переговоров – до Алеппо, а также расширить формат, чтобы включить в соглашение Саудовскую Аравию, Катар, Турцию и, частично, Иран.