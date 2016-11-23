Южнокорейская прокуратура хочет допросить президента страны

В прокуратуре хотят лично поговорить с президентом республики 29 ноября.

В Южной Корее прокуратура хочет допросить президента Пак Кын Хе time.com

Государственные прокуроры направили президенту Республики Кореязапрос о даче показаний по делу о коррупции, основным фигурантом которой является ее близкая подруга Чхве Сун Силь.

Как сообщает агентство Yonhap, в корейской прокуратуре сообщили, что направили запрос адвокату президента о его личном допросе 29 ноября, и в данный момент ожидают ответа.

Напомним, 12 ноября на улицы столицы Южной Кореи Сеула с требованием отставки президента Пак Кын Хе вышли десятки протестующих. Протесты вызваны скандалом из-за вмешательства в государственные дела близкой подруги корейского лидера.

Политический скандал в Южной Корее разразился после того, как в конце октября журналисты кабельного канала JTBC нашли в мусорном баке одного из отелей Сеула планшет, на котором обнаружили 200 секретных документов 2012-2014 годов. Среди них оказались и 44 черновика речей Пак Кын Хе.

Выяснилось, что речи правила Чхве Сун Силь, которую оппозиция называет "гадалкой". Следователи подозревают ее во вмешательстве в государственные дела и использовании своего положения ради получения финансовой выгоды.

По версии следствия, она вынуждала предпринимателей жертвовать миллионы долларов подконтрольным ей фондам, помогала при выборе помощников президента и даже выбирала одежду для Пак Кын Хе.

Чхве Сун Силь арестована, ей предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении властью.