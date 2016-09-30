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THAAD будет развернута прямо на поле для гольфа.

По итогам испытаний поле для гольфа является наиболее удачным для размещения THAAD travelask.ru

Южная Корея разместит систему противоракетной обороны THAAD на поле для гольфа в юго-восточной части страны, передает Yonhap со ссылкой на Минобороны страны.

Сеул намерен более эффективно бороться с Северной Кореей, представляющую ядерную и ракетную угрозу для страны.

Пресс-секретарь ведомства объяснил, что по итогам испытаний поле для гольфа является наиболее удачным для размещения THAAD.

Ведомство планирует приобрести гольф-клуб из Lotte Group и провести дополнительные консультации с США, чтобы развернуть ПРО в установленные сроки.

Ранее СМИ писали, что Южная Корея раскрыла план по ликвидации Ким Чен Ына.

В Южной Корее заявляли, что при любой попытке со стороны Северной Кореи осуществить ядерную атаку смогут уничтожить Пхеньян неядерными средствами.

9 сентября Северная Корея провела пятое – самое крупное, испытание ядерного оружия. Ранее Совет Безопасности ООН объявил о новых санкциях против КНДР. Как сообщалось, президент США Барак Обама также осудил ядерные испытания в КНДР и пригрозил Пхеньяну новыми санкциями.