Топ Новости
<
>

Южная Корея развернет системы ПРО на поле для гольфа

30 сентября в 14:19

THAAD будет развернута прямо на поле для гольфа.

Южная Корея, флаг
По итогам испытаний поле для гольфа является наиболее удачным для размещения THAAD
travelask.ru
Южная Корея разместит систему противоракетной обороны THAAD на поле для гольфа в юго-восточной части страны, передает Yonhap со ссылкой на Минобороны страны.

Сеул намерен более эффективно бороться с Северной Кореей, представляющую ядерную и ракетную угрозу для страны.

Пресс-секретарь ведомства объяснил, что по итогам испытаний поле для гольфа является наиболее удачным для размещения THAAD.

Ведомство планирует приобрести гольф-клуб из Lotte Group и провести дополнительные консультации с США, чтобы развернуть ПРО в установленные сроки.

Читайте также: США и Южная Корея разместят противоракетную систему на южнокорейской территории

Ранее СМИ писали, что Южная Корея раскрыла план по ликвидации Ким Чен Ына

В Южной Корее заявляли, что при любой попытке со стороны Северной Кореи осуществить ядерную атаку смогут уничтожить Пхеньян неядерными средствами.

9 сентября Северная Корея провела пятое – самое крупное, испытание ядерного оружия. Ранее Совет Безопасности ООН объявил о новых санкциях против КНДР. Как сообщалось, президент США Барак Обама также осудил ядерные испытания в КНДР и пригрозил Пхеньяну новыми санкциями. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Корея Южный ПРО
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.91
EUR 29.08
Последние новости