Южная Корея развернет системы ПРО на поле для гольфа

THAAD будет развернута прямо на поле для гольфа.
Сеул намерен более эффективно бороться с Северной Кореей, представляющую ядерную и ракетную угрозу для страны.
Пресс-секретарь ведомства объяснил, что по итогам испытаний поле для гольфа является наиболее удачным для размещения THAAD.
Ведомство планирует приобрести гольф-клуб из Lotte Group и провести дополнительные консультации с США, чтобы развернуть ПРО в установленные сроки.
Ранее СМИ писали, что Южная Корея раскрыла план по ликвидации Ким Чен Ына.
В Южной Корее заявляли, что при любой попытке со стороны Северной Кореи осуществить ядерную атаку смогут уничтожить Пхеньян неядерными средствами.
9 сентября Северная Корея провела пятое – самое крупное, испытание ядерного оружия. Ранее Совет Безопасности ООН объявил о новых санкциях против КНДР. Как сообщалось, президент США Барак Обама также осудил ядерные испытания в КНДР и пригрозил Пхеньяну новыми санкциями.ZN.UA