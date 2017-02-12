Явка на выборах президента Туркменистана приблизилась к 100%

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

На избирательные участки пришли более 3 миллионов граждан.

Гурбангулы Бердымухаммедов на предыдущих выборах получил 97% голосов eurasianet.org

На выборах президентав воскресенье, 12 февраля, проголосовали более 3 миллионов 100 тысяч граждан страны. Явка составила 97,2%, сообщает правительственное информагентство "Туркменистан сегодня"

Голосование длилось 12 часов, избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени.

Претенденты на пост президента, в том числе и действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов были в числе первых проголосовавших на выборах.

За ходом выборов следили 3223 международных наблюдателя. В Туркменистане было открыто 2548 избирательных участков, еще 39 – зарубежом.

ЦИК назовет победителем кандидата, который наберет простое большинство голосов.

Из девяти кандидатов троих выдвинули политические партии страны, еще шестерых – инициативные группы граждан.

В выборах принимает участие действующий президент страны Гурбангулы Бердымухаммедов. Он дважды возглавлял страну – в 2007 и 2012 годах. На последних выборах Бердымухаммедов набрал около 97% голосов.

Во время избирательной кампании, публичную поддержку действующему президенту выражали представители различных социальных групп туркменского общества. Альтернативные кандидата агитацией практически не занимались.

За период своего президентства Бердымухаммедов стал одним из наиболее жестких автократических лидеров на постсоветском пространстве. Обладая большими полномочиями, он также является премьер-министром и главнокомандующим в стране, которая занимает четвертое место в мире по запасам природного газа.

Как пишет обозреватель DT.UA Владимир Кравченко, в Туркменистане, который официально провозгласил "эпоху всемогущества и счастья", все решает один человек — президент Гурбангулы Бердымухаммедов, который лично одобряет все крупные контракты и любой большой платеж Центробанка за пределы страны.

Подробнее о важности Туркменистана для экономики и внешней политики Украины читайте в статье Владимира Кравченко "Страна Аркадага Туркменистан переживает "эпоху счастья" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".