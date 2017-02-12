На перевыборах президента Туркменистана за четыре часа проголосовали более 50% избирателей

В Туркменистане никогда не было выборов, которые были бы одобрены международными наблюдателями.
Голосование началось в 7 утра по местному времени и будет продолжаться до 7 часов вечера. Число избирателей составляет 3,2 млн человек. В действующем законодательстве не определен минимальный порог явки, необходимый для признания выборов состоявшимися.
Это первые президентские выборы после изменения конституции страны в сентябре 2016 года, в которой срок полномочий президента увеличен с пяти до семи лет.
На высший государственный пост претендуют девять кандидатов, в том числе Гурбангулы Бердымухаммедов, который стал президентом Туркменистана в 2007 году и был переизбран на второй срок в 2012 году.
За период своего президентства Бердымухамедов стал одним из самых жестких автократических лидеров на постсоветском пространстве. Владея обширными полномочиями, он также является премьер-министром и главнокомандующим в стране, которая занимает четвертое место в мире по запасам природного газа.
Подробнее ситуации в Туркменистане читайте в статье Владимира Кравченко "Страна Аркадага Туркменистан переживает "эпоху счастья" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс , ZN.UA ,