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В Туркменистане никогда не было выборов, которые были бы одобрены международными наблюдателями.

Жители Туркменистана переизбрали Гурбангулы Бердымухаммедова уже к 11 утра ridus.ru

На президентских выборах вк 11:00 по местному времени (8:00 по Киеву) проголосовали 51,45% избирателей, сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов в Туркменистане (ЦИК).

Голосование началось в 7 утра по местному времени и будет продолжаться до 7 часов вечера. Число избирателей составляет 3,2 млн человек. В действующем законодательстве не определен минимальный порог явки, необходимый для признания выборов состоявшимися.

Это первые президентские выборы после изменения конституции страны в сентябре 2016 года, в которой срок полномочий президента увеличен с пяти до семи лет.

На высший государственный пост претендуют девять кандидатов, в том числе Гурбангулы Бердымухаммедов, который стал президентом Туркменистана в 2007 году и был переизбран на второй срок в 2012 году.

За период своего президентства Бердымухамедов стал одним из самых жестких автократических лидеров на постсоветском пространстве. Владея обширными полномочиями, он также является премьер-министром и главнокомандующим в стране, которая занимает четвертое место в мире по запасам природного газа.

Подробнее ситуации в Туркменистане читайте в статье Владимира Кравченко "Страна Аркадага Туркменистан переживает "эпоху счастья" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".