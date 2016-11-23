Япония подняла в небо истребители из-за российского военного вертолета

Российский вертолет Ка-27 пролетел в 10 км от подконтрольных Токио островов Сенкаку.
По сообщению российских СМИ, с соответствующим заявлением выступило японское оборонное ведомство.
"В ответ (на приближение российского вертолета, - ред.) были срочно подняты в воздух истребители", - указывается в сообщении.
Японская сторона также указала, что нарушения воздушного пространства не было, но вертолет пролетел в 10 км от островов Сенкаку.
В пресс-службе Тихоокеанского флота РФ данную информацию не подтвердили и не опровергли.
Архипелаг Сенкаку находится под фактическим контролем Японии, однако их статус не определен. Помимо Японии, на них претендуют Китайская республика (Тайвань) и КНР.
Накануне, 22 ноября, российские вооруженные силы разместили на Курильских островах, выступающих предметом территориального спора между РФ и Японией, современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".ТАСС