В Японии произошло более 230 повторных землетрясений за несколько дней

Афтершоковые толчки продолжатся около недели.

В Японии продолжаются афтершоковые подземные толчки thepeninsulaqatar.com

В японской префектуре Тоттори зафиксированы более 230 повторных афтершоковых подземных толчков, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.

Метеорологи предупреждают, что афтершоковые толчки продолжатся около недели. Это создает повышенную опасность оползней и схода горных селей.

21 октября в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр находился в центре префектуры Тоттори. Очаг залегал на глубине 10 километров. По семибалльной японской шкале максимальная сила толчков составила 6 баллов. По сообщениям очевидцев, толчки были настолько сильными, чтобы трудно удержаться на ногах. Подземные толчки ощущались в 31 из 47 префектур Японии. В результате землетрясения пострадали 16 человек, также были разрушены и повреждены более 320 домов.

Как ранее сообщалось, за 20 лет, в 1996 – 2015 годах во всем мире от природных катастроф и катаклизмов погибли около 1,35 млн человек. За это время зарегистрировано более 7 тыс. крупных стихийных бедствий, говорится в новом докладе Бюро ООН по снижению риска стихийных бедствий (UNISDR) и бельгийского Центра исследования эпидемиологии катастроф. Так, авторы доклада отметили, что количество геофизических катастроф, в т.ч. землетрясения, цунами и извержения вулканов, осталось практически таким же, как и в предыдущие два десятилетия, а количество бедствий, связанных с погодой и климатом - наводнениями, бурями, волнами тепла - увеличилось более чем в два раза (с 3017 до 6392).