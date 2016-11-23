Япония может ответить на размещение РФ ракет на Курилах

В Японии считают необходимым работать на устойчивый прогресс в территориальных переговорах.

Япония рассмотрит принятие мер в ответ на размещение ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" на Курильских островах

Япония рассмотрит принятие "соответствующих" мер в ответ на размещение российских ракетных комплексов на Курильских островах - Итуруп и Кунашир, заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида в префектуре Мияги, передает РБК со ссылкой на телеканал NHK.

"Я хотел бы думать, что мы примем соответствующий ответ (на размещение Россией ракетных комплексов)", — приводит издание слова Кисиды.

Японский министр подчеркнул, что "для того, чтобы решить эти проблемы (размещения вооружения), (стороны) должны твердо решить вопрос северных территорий", который, как заявил глава японского МИДа, является "одной из самых больших проблем".

"Я очень хочу продемонстрировать то, что нужно работать на устойчивый прогресс в территориальных переговорах", - сказал Фумио Кисида.

Ранее РФ разместила береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" на Курильских островах.

Ранее сообщалось, что премьер Японии хоче говорить с Путиным о Курилах в то время, как он ищет инвесторов на Востоке. Японский премьер с начала своей работы во главе правительства пытается улучшить отношения с Россией и добиться сотрудничества в вопросе Курильский островов. Но война в Украине и вторжения российский войск в Сирию помешали этому. Читайте также: Япония выразила обеспокоенность военной экспансией России на Курилах

В СМИ также появлялись сообщения о якобы готовности России продать Курильские острова Японии. Но впоследствии Путин опроверг это.