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WikiLeaks показал новые письма главы избирательного штаба Клинтон

6 ноября в 03:03

В открытый доступ попали более 2,5 тысячи электронных писем.

Wikileaks
Общее число обнародованных писем превысило 50 тысяч
dw.com

Портал WikiLeaks обнародовал очередную часть электронных писем главы предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Джона Подести.

В открытый доступ попали более 2,5 тысячи электронных писем. Общее их число уже превысило 50 тысяч.

 

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Ранее сообщалось, что глава предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джон Подеста не увидел никакого совпадения в публикации его писем WikiLeaks после того, как в сеть попал скандальный видеоролик с заявлениями Дональда Трампа в 2005 году.

По материалам: ZN.UA
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Тэги WikiLeaks Клинтон США
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