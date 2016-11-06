WikiLeaks показал новые письма главы избирательного штаба Клинтон

В открытый доступ попали более 2,5 тысячи электронных писем.
Портал WikiLeaks обнародовал очередную часть электронных писем главы предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Джона Подести.
В открытый доступ попали более 2,5 тысячи электронных писем. Общее их число уже превысило 50 тысяч.
RELEASE: The Podesta Emails Part 31 #PodestaEmails #PodestaEmails31 #HillaryClinton #imWithHer https://t.co/wzxeh70oUm pic.twitter.com/nTBT5I3YZk— WikiLeaks (@wikileaks) 5 ноября 2016 г.
Ранее сообщалось, что глава предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джон Подеста не увидел никакого совпадения в публикации его писем WikiLeaks после того, как в сеть попал скандальный видеоролик с заявлениями Дональда Трампа в 2005 году.ZN.UA