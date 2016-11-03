Виктор Пинчук пытался добиться от Клинтона поддержки Украины - WikiLeaks

В сети появилась переписка главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.

WikiLeaks опубликовал часть переписки главы избирательного штаба Хилари Клинтон Андрей Товстыженко, ZN.UA

Бизнесмен, являющийся спонсором Фонда Клинтон (The Clinton Foundation), несколько раз настаивал на встрече с Биллом Клинтоном, чтобы добиться от экс-президента США выражения поддержки Украине. Об этом упоминается в одной из переписок главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, опубликованной сайтом Wikileaks

"Виктор Пинчук настойчиво добивается (в том числе сегодня утром) встречи с WJC (Биллом Клинтоном – ред.) в Лондоне или где-нибудь в Европе. В идеальном случае он хочет собрать несколько лидеров западных стран, которые выразят поддержку Украине, где WJC будет, возможно, самым главным участником", — говорится в письме, датированном 30 марта 2016 года и написанном главой избирательной кампании Клинтон Джоном Подестой.

Подеста отмечает, что, несмотря на его многочисленные заявления о поддержке Биллом Клинтоном Украины, у Пинчука может сложиться мнение, что экс-президент "не предпринял достаточно действий, чтобы продемонстрировать это".

Глава избирательной кампании Хиллари Клинтон также пишет, что обманывал Пинчука, заявляя, что у Билла Клинтона не было запланировано никаких поездок в Европу, хотя на самом деле он должен был посетить мероприятие в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем США, организовала ужин для спонсоров Фонда Клинтон, среди которых был и Виктор Пинчук. По данным Wall Street Journal, в список гостей Клинтон входили высокопоставленные представители администрации президента США Барака Обамы, спонсоры Демократической партии США, политические консультанты и спонсоры фонда. В кратком описании всех гостей вечера Виктор Пинчук описывается как "успешный бизнесмен, чья роль в гражданских, международных делах, а также в благотворительных организациях сделала его лидером в области растущего взаимодействия Украины с Европой и миром". По данным издания, Фонд Пинчука в результате пожертвовал порядка 8,6 миллиона долларов.