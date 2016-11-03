Виктор Пинчук пытался добиться от Клинтона поддержки Украины - WikiLeaks

В сети появилась переписка главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.
"Виктор Пинчук настойчиво добивается (в том числе сегодня утром) встречи с WJC (Биллом Клинтоном – ред.) в Лондоне или где-нибудь в Европе. В идеальном случае он хочет собрать несколько лидеров западных стран, которые выразят поддержку Украине, где WJC будет, возможно, самым главным участником", — говорится в письме, датированном 30 марта 2016 года и написанном главой избирательной кампании Клинтон Джоном Подестой.
Подеста отмечает, что, несмотря на его многочисленные заявления о поддержке Биллом Клинтоном Украины, у Пинчука может сложиться мнение, что экс-президент "не предпринял достаточно действий, чтобы продемонстрировать это".
Глава избирательной кампании Хиллари Клинтон также пишет, что обманывал Пинчука, заявляя, что у Билла Клинтона не было запланировано никаких поездок в Европу, хотя на самом деле он должен был посетить мероприятие в Лондоне.
Ранее сообщалось, что Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем США, организовала ужин для спонсоров Фонда Клинтон, среди которых был и Виктор Пинчук. По данным Wall Street Journal, в список гостей Клинтон входили высокопоставленные представители администрации президента США Барака Обамы, спонсоры Демократической партии США, политические консультанты и спонсоры фонда. В кратком описании всех гостей вечера Виктор Пинчук описывается как "успешный бизнесмен, чья роль в гражданских, международных делах, а также в благотворительных организациях сделала его лидером в области растущего взаимодействия Украины с Европой и миром". По данным издания, Фонд Пинчука в результате пожертвовал порядка 8,6 миллиона долларов.ZN.UA