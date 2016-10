WikiLeaks опубликовал новую партию писем главы предвыборного штаба Клинтон

Сайт WikiLeaks в понедельник опубликовал вторую часть переписки главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, сообщается на странице ресурса в Twitter.

Как сообщает CNN, опубликовано около 2000 писем, датированных 2015 годом.

В письмах работники предвыборного штаба Клинтон обсуждают, как отвечать на вопросы прессы и давать комментарии по чувствительным темам, одна их которых — выпуск книги "Деньги Клинтонов", в которой Фонд Клинтонов обвиняют в сомнительных операциях.

