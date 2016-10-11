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WikiLeaks опубликовал новую партию писем главы предвыборного штаба Клинтон

11 октября в 11:20

После неудачных для Трампа вторых теледебатов на суд общественности WikiLeaks представил новую публикацию писем, касающихся Хилари Клинтон.

Wikileaks
В опубликованных WikiLeaks письмах работники предвыборного штаба Клинтон обсуждают, как отвечать на вопросы прессы и давать комментарии по чувствительным темам
dw.com
Сайт WikiLeaks в понедельник опубликовал вторую часть переписки главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, сообщается на странице ресурса в Twitter. 

Как сообщает CNN, опубликовано около 2000 писем, датированных 2015 годом. 

В письмах работники предвыборного штаба Клинтон обсуждают, как отвечать на вопросы прессы и давать комментарии по чувствительным темам, одна их которых — выпуск книги "Деньги Клинтонов", в которой Фонд Клинтонов обвиняют в сомнительных операциях.

 

Советник Трампа Джейсон Миллер опубликовал ссылку на новые данные WikiLeaks с фразой: "Ну вот и началось". В штабе Клинтон в ответ на это раскритиковали Трампа за "радость от публикации, организованной Владимиром Путиным". 

"Время (публикации файлов) показывает, что даже Путин знает, что у Трампа были плохие выходные и плохие дебаты", — заявил представитель Клинтон Глен Каплин. 

Это вторая часть анонсированных ранее WikiLeaks документов. Первая часть была опубликована 8 октября и касалась вопросов ядерной энергетики и пожертвований в фонд Клинтон от горнодобывающей и ядерной отраслей. 

В июле WikiLeaks опубликовал почти 20 тысяч писем и более восьми тысяч документов Национального комитета Демократической партии США. 

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Напомним, по результатам опроса CNN, вторые теледебаты кандидатов на пост президента США снова выиграла представитель Демократической партии Хиллари Клинтон. Ее предпочли 57% телезрителей, а кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – 34%.

Как сообщалось, на первых предвыборных дебатах в США также победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.

Выборы президента США назначены на 8 ноября.

По материалам: Дождь
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Тэги Клинтон WikiLeaks штаб фонд Путин
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