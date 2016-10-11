WikiLeaks опубликовал новую партию писем главы предвыборного штаба Клинтон

После неудачных для Трампа вторых теледебатов на суд общественности WikiLeaks представил новую публикацию писем, касающихся Хилари Клинтон.

В опубликованных WikiLeaks письмах работники предвыборного штаба Клинтон обсуждают, как отвечать на вопросы прессы и давать комментарии по чувствительным темам dw.com

Сайт WikiLeaks в понедельник опубликовал вторую часть переписки главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, сообщается на странице ресурса в Twitter.

Как сообщает CNN, опубликовано около 2000 писем, датированных 2015 годом.

В письмах работники предвыборного штаба Клинтон обсуждают, как отвечать на вопросы прессы и давать комментарии по чувствительным темам, одна их которых — выпуск книги "Деньги Клинтонов", в которой Фонд Клинтонов обвиняют в сомнительных операциях.

Советник Трампа Джейсон Миллер опубликовал ссылку на новые данные WikiLeaks с фразой: "Ну вот и началось". В штабе Клинтон в ответ на это раскритиковали Трампа за "радость от публикации, организованной Владимиром Путиным".

"Время (публикации файлов) показывает, что даже Путин знает, что у Трампа были плохие выходные и плохие дебаты", — заявил представитель Клинтон Глен Каплин.

Это вторая часть анонсированных ранее WikiLeaks документов. Первая часть была опубликована 8 октября и касалась вопросов ядерной энергетики и пожертвований в фонд Клинтон от горнодобывающей и ядерной отраслей.

В июле WikiLeaks опубликовал почти 20 тысяч писем и более восьми тысяч документов Национального комитета Демократической партии США.

Напомним, по результатам опроса CNN, вторые теледебаты кандидатов на пост президента США снова выиграла представитель Демократической партии Хиллари Клинтон. Ее предпочли 57% телезрителей, а кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – 34%.

Как сообщалось, на первых предвыборных дебатах в США также победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.

Выборы президента США назначены на 8 ноября.