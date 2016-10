Вторые дебаты кандидатов в президенты США: Трамп оправдывался за 2005 год и угрожал Клинтон тюрьмой

Вторые теледебаты начались из обсуждения скандальных заявлений кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа о женщинах, пишет британское издание Financial Times

Несмотря на достаточное количество аргументов, которые имелись в распоряжении кандидата от демократов Хиллари Клинтон, она старалась тратить меньше времени на атаки в сторону Трампа, чем это было во время первых дебатов.

Эскурс в 2005 год

Телевизионные дебаты между кандидатами в президенты США в Вашингтонском университете Сент-Луиса начались с вопроса о ролевых моделях и тут же перешли на обсуждение скандала с видеозаписью 2005 года. На этой записи Трамп хвастался тем, как он приставал к женщинам. На видео более чем десятилетней давности нынешний кандидат в президенты США от республиканцев разговаривает с телеведущим Билли Бушем незадолго до съемок эпизода мыльной оперы "Дни нашей жизни", где Трамп сыграл небольшую роль. Трамп, в частности, рассказал о том, как пытался приставать к некоей женщине, имя которой он не назвал.

Трамп пытался сослаться на то, что он был другим человеком 11 лет назад, однако Клинтон не остановилась в своих комментариях по этому инциденту. "То, что мы все видели и слышали в пятницу, как Дональд говорит о женщинах, что он думает о женщинах, что он делает для женщин. Он говорит, что видео не показывает его тем, кем он является. Но я думаю, что это понятно каждому, кто слышал его, что он является именно тем, кем он есть", - заявила Клинтон.

В свою очередь, Трамп извинился и сказал, что он был глубоко смущен этими своими заявлениями. Он также сказал, что выступает против любых насильственных действий сексуального характера. При этом Трамп заявил: "Если вы посмотрите на Билла Клинтона, то дела обстоят гораздо хуже".

Ранее Трамп пригласил на пресс-конференцию трех женщин, которые обвинили Билла Клинтона в домогательствах.

Хилари Клинтон решила не реагировать на эти комментарии Трампа.

Трамп пригрозил Клинтон тюрьмой

На реплику Клинтон о том, что хорошо, что в США нет судей с темпераментом Трампа, республиканец ответил: "Да, вы были бы в тюрьме".

'You'd be in jail': Trump to Clinton. LIVE #debate coverage: https://t.co/r9fmfTUYGd https://t.co/yQXlOpPp8H