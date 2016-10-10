Вторые дебаты кандидатов в президенты США: Трамп оправдывался за 2005 год и угрожал Клинтон тюрьмой

Во время вторых теледебатов между кандидатами в президенты США на первый план вышли вопросы вокруг личностных характеристик.

Трампу в этот раз помешал не неисправный микрофон, а ведущие, которые "оказывали на него давление"

Несмотря на достаточное количество аргументов, которые имелись в распоряжении кандидата от демократов Хиллари Клинтон, она старалась тратить меньше времени на атаки в сторону Трампа, чем это было во время первых дебатов.

Эскурс в 2005 год

Телевизионные дебаты между кандидатами в президенты США в Вашингтонском университете Сент-Луиса начались с вопроса о ролевых моделях и тут же перешли на обсуждение скандала с видеозаписью 2005 года. На этой записи Трамп хвастался тем, как он приставал к женщинам. На видео более чем десятилетней давности нынешний кандидат в президенты США от республиканцев разговаривает с телеведущим Билли Бушем незадолго до съемок эпизода мыльной оперы "Дни нашей жизни", где Трамп сыграл небольшую роль. Трамп, в частности, рассказал о том, как пытался приставать к некоей женщине, имя которой он не назвал.

Трамп пытался сослаться на то, что он был другим человеком 11 лет назад, однако Клинтон не остановилась в своих комментариях по этому инциденту. "То, что мы все видели и слышали в пятницу, как Дональд говорит о женщинах, что он думает о женщинах, что он делает для женщин. Он говорит, что видео не показывает его тем, кем он является. Но я думаю, что это понятно каждому, кто слышал его, что он является именно тем, кем он есть", - заявила Клинтон.

В свою очередь, Трамп извинился и сказал, что он был глубоко смущен этими своими заявлениями. Он также сказал, что выступает против любых насильственных действий сексуального характера. При этом Трамп заявил: "Если вы посмотрите на Билла Клинтона, то дела обстоят гораздо хуже".

Ранее Трамп пригласил на пресс-конференцию трех женщин, которые обвинили Билла Клинтона в домогательствах.

Хилари Клинтон решила не реагировать на эти комментарии Трампа.

Трамп пригрозил Клинтон тюрьмой

На реплику Клинтон о том, что хорошо, что в США нет судей с темпераментом Трампа, республиканец ответил: "Да, вы были бы в тюрьме".

Трамп также заявил, что в случае его избрания назначит спецпрокурора для расследования скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон и она окажется в тюрьме. "Она удалила 33 тысячи писем, будто бы они личные, и что там 33 тысячи писем о дочке Челси и походах на йога классы?", - сказал Трамп.

При этом, Клинтон подчеркнула, что признает свою вину за использование частного почтового сервера.

Клинтон использовала возможность заявить о том, что десятки высокопоставленных республиканцев отвернулись от Трампа после того, как было опубликовано видео 2005 года.

Как и в предыдущих дебатах, Трамп пожаловался на модераторов дебатов, утверждая, что Марта Раддац и Андерсон Купер давали Клинтон больше времени, чтобы ответить на вопросы, чем ему. Он также жаловался на то, что они оказывали не него давление, когда он отвечал, а вот Клинтон якобы предоставили полную свободу. "Очень "хорошо". Трое на одного", - сетовал кандидат от республиканцев.

Трамп о разнице между Хиллари Клинтон и Авраамом Линкольном

В адрес Клинтон прозвучал также каверзный вопрос о ее опубликованной в WikiLeaks речи перед банкирами. Сообщалось, что Клинтон якобы заявила банкирам, что они находятся в наилучшем положении, чтобы помочь провести реформы в финансовом секторе США.

И высказалась за принцип свободной торговли и открытых границ. Так, в связи с этим Трамп вспомнил Клинтон утверждение о том, что она лишь цитировала фильм о Линкольне, когда говорила, что политики должны иметь разные позиции на публике и в личной жизни. "Авраам Линкольн никогда не врал. И в этом заключается большая разница между Линкольном и вами", - заявил Трамп.

Клинтон: "Дональд всегда заботится о Дональде"

Одним из наиболее политически тяжелых моментов дебатов был вопрос о налогах на прибыль. Трамп обвинил Клинтон в том, что за 30 лет она, находясь на государственной должности, не изменила налоговый кодекс поскольку это шло в рознь в ее интересами или интересами ее друзей-миллиардеров, таких как Джордж Сорос и Уоррен Баффет.

Клинтон "отстреливалась": "Это так забавно слушать кого-то, кто не платил федеральный подоходный налог 20 лет". "Дональд всегда заботится о Дональде", - подчеркнула она.

Клинтон, конечно, же напомнила о российских хакерах, которые взломали почту Демократической партии, не забыв напомнить о том, как Трамп восхищался президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Трамп возразил: "Может быть, это не было хакерство". Кандидат от республиканцев также заверил, что может вместе с Россией бороться с ИГ.

В этой связи Клинтон говорила и о ситуации в Алеппо. Она заявила, что РФ не обращает никакого внимания на ИГ, а вместо этого россияне заинтересованы в сохранении Асада у власти. "Я поддерживаю усилия по расследованию военных преступлений, совершенных сирийцами и русскими и буду пытаться привлечь их к ответственности", - сообщила она.

Клинтон "отстреливалась": "Это так забавно слушать кого-то, кто не платил федеральный подоходный налог 20 лет". "Дональд всегда заботится о Дональде", - подчеркнула она.

Напомним, по результатам опроса CNN, вторые теледебаты кандидатов на пост президента США снова выиграла представитель Демократической партии Хиллари Клинтон. Ее предпочли 57% телезрителей, а кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – 34%.

Как сообщалось, на первых предвыборных дебатах в США также победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.

Выборы президента США назначены на 8 ноября.