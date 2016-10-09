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Республиканская партия проведет экстренную конференцию из-за Трампа

9 октября в 22:18

Несколько влиятельных республиканцев уже призвали Трампа снять свою кандидатуру с выборов.

Дональд Трамп
Ряд политиков-республиканцев призвали Трампа отказаться от участия в выборах
Yahoo!News
Руководство Республиканской партии США соберется на экстренную конференцию в понедельник, 10 октября, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг кандидата в президенты Дональда Трампа.

Как сообщило агентство Associated Press, подобные конференции проводятся только в крайних случаях.

Несколько политиков-республиканцев уже призвали Трампа снять свою кандидатуру после обнародования 7 октября видеозаписи, на которой миллиардер, в частности, оскорбительно отзывается о женщинах. Трамп извинился за свои слова, но отказываться от участия в выборах не стал, передает "Радио Свобода".

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Напомним, 9 октября в США состоится второй раунд дебатов между кандидатами в президенты от Демократической и Республиканской партий Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Ожидается, что Трамп может обвинить Клинтон в поставках оружия сирийским экстремистам во времена ее работы на должности госсекретаря США.

Согласно опросу CNN, на на первых предвыборных дебатах в США победила КлинтонВ частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%. В начале сентября наоборот, Трамп опережал Клинтон на 2%. 

По материалам: ZN.UA , Радио Свобода ,
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Тэги Трамп США выборы Клинтон
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