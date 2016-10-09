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Шварцнеггер впервые отказался поддерживать республиканца на выборах президента США

9 октября в 01:04


Экс-губернатор Калифорнии заявил, что нельзя выбирать, руководствуясь только партийными интересами.

шварц
Шварцнеггер не будет голосовать за республиканца
РИА Новости
Звезда Голливуда, экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Щварцнеггер заявил, что впервые с тех пор как стал гражданином США, не будет поддерживать на выборах президента кандидата от Республиканской партии. Актер об этом сообщил на своей странице в Facebook. Имя кандидата-республиканца Шварцнеггер в своей записи почему-то не указал.

Он отметил, что не стоит руководствоваться исключительно партийными интересами при выборе президента.

"Но как бы я не гордился своим званием республиканца, превыше всего для меня звание американца. Поэтому сегодня я хочу напомнить своим однопартийцам о том, что нельзя делать выбор для своей страны, руководствуясь исключительно партийными интересами", - написал Шварценеггер.

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Кандидатом от Республиканской парти США на пост президента является Дональд Трамп. Он соперничает с кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон. 

По материалам: ZN.UA
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