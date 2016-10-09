Шварцнеггер впервые отказался поддерживать республиканца на выборах президента США

Экс-губернатор Калифорнии заявил, что нельзя выбирать, руководствуясь только партийными интересами.
Он отметил, что не стоит руководствоваться исключительно партийными интересами при выборе президента.
"Но как бы я не гордился своим званием республиканца, превыше всего для меня звание американца. Поэтому сегодня я хочу напомнить своим однопартийцам о том, что нельзя делать выбор для своей страны, руководствуясь исключительно партийными интересами", - написал Шварценеггер.
Кандидатом от Республиканской парти США на пост президента является Дональд Трамп. Он соперничает с кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.ZN.UA