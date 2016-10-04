Генпрокурор Нью-Йорка запретил фонду Трампа собирать пожертвования в штате

Фонд Трампа собирал средства в нынешнем году в Нью-Йорке, не получив предварительно регистрации.

Благотворительный фонд Трампа нарушает закон штата Нью-Йорк Flickr/Michael Vadon

Генеральный прокурор Нью-Йорка обязал фонд кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа прекратить сбор средств в штате Нью-Йорк, иначе организация продемонстрирует, что продолжает заниматься "мошенничеством", сообщило агентство Reuters

Сообщается, что благотворительный фонд Трампа нарушает закон штата, привлекая пожертвования без надлежащей сертификации. О ненадлежащей регистрации фонда Дональда Трампа уведомил офис генерального прокурора Нью-Йорка Эрика Шнейдермана.

Такое решение прокуратуры последовало за сообщением о том, что Трамп 18 лет не платил подоходный налог.

"Неспособность немедленно прекратить сбор средств и подать информацию, отчеты, необходимые в соответствии со статьей 7-А, будет расценено как продолжение осуществления мошенничества в штате Нью-Йорк", - говорится в уведомлении генпрокурора штата, направленному к Трампу.

Трамп создал Фонд Трампа еще в 1988 году.

Ранее Клинтон уличила Трампа в нарушении эмбарго США против Кубы. В ходе корпоративной поездки в 1998 году представители принадлежащей Трампу компании, которая ранее называлась Trump Hotels & Casino Resorts, потратили там порядка 68 тыс. долларов. Тогда американским компаниям было запрещено тратить деньги на острове без специального разрешения.

Во время первых теледебатов кандидат от демократов Хиллари Клинтон не исключила того, что Трамп скрывает свои доходы, чтобы не платить налоги. "Может быть, он не так богат, как он говорит", - отметила Клинтон. "Или, может быть, он не хочет, чтобы американский народ ... знал, что он не заплатил налоги на прибыль", - подчеркнула она.