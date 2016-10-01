Клинтон опередила Трампа на 5% – опрос Reuters

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Почти 20% американских избирателей до сих пор не определились с выбором.

За Клинтон готовы проголосовать более 40% избирателей США

Рейтинг кандидата в президенты США от Демократической партиивыше, чем у ее основного соперника-республиканца Дональда Трампа на 5%.

Согласно данным опроса, проведенного социологическим центром Ipsos по заказу агентства Reuters и опубликованного в пятницу, 30 сентября, Клинтон готовы поддержать 43% избирателей, Трампа – 38%. 19% респондентов еще не определились с выбором либо не отдали предпочтения кандидатам от демократов и республиканцев.

Согласно опросу CNN, на предвыборных дебатах в США победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%. В начале сентября наоборот, Трамп опережал Клинтон на 2%.