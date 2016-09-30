Клинтон уличила Трампа в нарушении эмбарго США против Кубы

Трампа нарушил законодательство, когда представители одной из его компаний совершили поездку на Кубу.

В 1998 году представители принадлежащей Трампу компании потратили там порядка 68 тыс. долларов Yahoo!News

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что ее соперник за президентское кресло Дональд Трамп нарушил американские законы, передает Reuters

В ходе корпоративной поездки в 1998 году представители принадлежащей Трампу компании, которая ранее называлась Trump Hotels & Casino Resorts, потратили там порядка 68 тыс. долларов. Тогда американским компаниям было запрещено тратить деньги на острове без специального разрешения. Компания Трампа оформила расходы на поездку в Кубу через американскую консалтинговую фирму.

"Мы узнали о его попытках вести дела с Кубой, что, надо полагать, является нарушением законов США и пренебрежением американской внешней политикой", — сказала Клинтон.

Издание Time писало, что в США состоялись первые дебаты эры "пост-правды". Ведь взгляды кандидатов в президенты США расходятся не только на факты, но и на важность их правдивости.

Тем временем, CNN сообщил, что на предвыборных дебатах в США победила Клинтон.В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%. В начале сентября наоборот, Трамп опережал Клинтон на 2%.