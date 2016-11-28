Выборы во Франции могут определить будущее всего Запада – WP

Фийон разделяет с Ле Пен антиамериканские настроения, однако есть и важные различия между ними.

Фийон во многом похож на Ле Пен, но для Запада его победа более выгодна.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США означает, что будущее демократического Запада, каким он существует с 1945 года, теперь будет зависеть от результатов целого ряда выборов в Европе.

4 декабря референдум в Италии по изменению конституции может определить, сломаются ли левоцентристское правительство и его реформы под давлением правых популистов. Выборы в Австрии и Нидерландах могут привести правых радикальных лидеров к власти. Но, вероятно, наиболее важными будут выборы президента Франции следующей весной, во время которых борьба будет продолжаться между традиционным политическим истеблишментом и националисткой Марин Ле Пен, которая обещала его разбить.

Об этом пишет Washington Post в редакционной статье, добавляя, что победа лидера "Национального фронта" во Франции вслед за победой Трампа в США может дать толчок краху НАТО или ЕС и еще больше разделить общину, которая разделяет либеральные демократические ценности. Обозреватели за пределами Парижа пристально следили за выборами кандидата Республиканской партии Франции. Шоком стало то, что победителем стал не самый центристский кандидат Алан Жуппе или экс-президент Николя Саркози, который позиционировал себя жестким противником иммигрантов, исповедующих ислам. Победил бывший премьер-министр Франсуа Фийон, которому предстоит соперничать с Ле Пен.

Это понравится американским интернационалистам. Фийон, который пять лет возглавлял правительство во времена президентства Саркози, разделяет как симпатии Трампа к российскому президенту Владимиру Путину, так и убеждения следующего президента США, что Западу нужно объединиться с Россией и сирийским диктатором Башаром Асадом. Это сажает Фийона в одну лодку с откровенно промосковской Ле Пен. Оба французских политика также настроены против Америки. Фийон пообещал "серьезную конфронтацию с США" из-за якобы доминирования над европейской экономикой. Он также против трансатлантического торгового соглашения. Во внутренней политике он социалист-консерватор, который выступает против однополых браков.

Фийон отличается от Ле Пен тем, что он не поддерживает выход Франции из еврозоны и ЕС. Кроме того, его обещания либерализовать экономику не нравятся правым избирателям. Фийон в случае победы сократит государственные расходы, отменит налог на богатство, повысит пенсионный возраст и отменит обязательную 35-часовую рабочую неделю. Это лекарства, которые за глаза все французские политики считают необходимыми для страны для восстановления экономического роста и сокращения безработицы, которая на протяжении последних 20 лет составляла в среднем 9,3%. Но мало кто хотел бы предстать перед недовольством сильных союзов и раздраженных граждан.

Готовность Фийона столкнуться с таким вызовом отличает его от истеблишмента. И, казалось бы, это хороший шаг для любой западной демократии сегодня. Но это также делает Фийона уязвимой перед Ле Пен. Если "левые" кандидаты выйдут из гонки в первом же туре президентских выборов, их сторонники могут поддержать Фийона, или же поверить популизму Ле Пен. Это означает, что результат может быть непредсказуем, как в США. И для западного альянса он может оказаться судьбоносным.

Напомним, что в пятницу 25 ноября на теледебатах во Франции победил пророссийский кандидат Франсуа Фийон. По данным центра изучения общественного мнения Elabe, свои голоса экс-премьеру Фийону, который оказался "более убедительным", готовы отдать 71% избирателей консервативного лагеря.

Подробнее о выборах во Франции читайте в статье Алексея Коваля "Американский сценарий" для выборов во Франции" в свежем номере газеты "Зеркало недели".