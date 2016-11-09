Выборы в США стали одними из самых больших разочарований для американцев – The Economist

Вопрос в том, выполнит ли Трамп свои страшные обещания, или забудет о них, как он это неоднократно делал.

Никто не ожидал, что Трамп действительно может победить на выборах. Flickr/Gage Skidmore

Когда Барак Обама протянул свою соломинку надежды разделенной стране 8 ноября, это звучало банально: "Что бы не случилось, солнце взойдет утром". Но в темноте ночи, когда штат за штатом решал судьбу политического наследия Обамы,, эти слова начали звучать очень оптимистично.

Большинство экспертов и аналитиков предсказывали легкую победу кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон. Все социологические опросы свидетельствовали, что она на 4% впереди Трампа. Ее путь к победе казался более легким, чем тот, который себе наметил республиканец.

Об этом сегодня пишет The Economist, напоминая, что ранние голосования, которые отличились большой явкой обиженных не Трампа испаноязычных американцев, казалось, подтвердили прогнозы. Об этом же свидетельствовали и первые экзит-поллы в критически важных штатах. Опрос, проведенный по заказу ABC News свидетельствовал, что 61% избирателей считают его некомпетентным для должности президента США. Лишь 34% ответили, что считают Трампа достойным занять эту должность. Но потом американцы все равно выбрали его.

Когда избирательные участки начали закрываться по всей Америке с востока на запад, телеканалы начали называть ожидаемые результаты, опираясь на экзит-поллы и ранние голосования. Мэриленд, Массачусетс и Нью-Джерси были "голубыми". Оклахома, Южная Каролина и Теннесси – "красными". Но потом Трамп изменил сценарий, одержав победу во Флориде, Северной Каролине и Огайо. Со временем, когда результаты начали появляться в штатах на Среднем Западе, траектория выборов стала очевидной.

Трамп прорвался через "ржавый пояс", одержав победу в таких штатах как Айова, Огайо и Висконсин, которые десятилетиями не выбирали республиканцев. К примеру, Пенсильвания в последний раз голосовала за кандидата от Республиканской партии в 1988 году, а Висконсин выбирает демократов с 1984-го. Клинтон не уделяла внимания Висконсину, поскольку почти все опросы свидетельствовали, что там ее твердо поддерживают.

Издание отмечает, что последствия победы Трампа будут огромными и они будут увеличиваться "с каждой следующей секундой наблюдения". Клинтон провела щедро профинансированную и очень профессиональную кампанию, используя сложную систему идентификации избирателей и мобилизационные инструменты, которые хорошо сработали в кампании Обамы.

Трамп собрал меньше денег, у него было не много выступлений во многих штатах, он полагался на социальные сети и телевизионные шоу, чтобы распространять свои авторитарные и протекционистские идеи. Его поддерживало небольшое количество газет, а серьезные эксперты не предвещали ему победу. Но когда появились первые результаты, сомнения, что Трамп станет новым президентом, начали растворяться.

"Это одно из крупнейших избирательных разочарований, которое Америка или любая другая страна видела. Следующим президентом США будет человек, который вел расистскую кампанию и пытался дискредитировать предшественника – Обаму. Во время кампании он оскорблял женщин, людей с особыми потребностями, испаноязычных американцев и иностранцев. Он защищал пытки, сброс ядерных бомб, называл своего оппонента коррумпированной и убийцей, а также поклялся, что в случае победы он "закроет" ее. Почти половина американских избирателей дало Трампу возможность выполнить эти свои обещания. Кто знает, может он так и сделает", - говорится в статье.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.