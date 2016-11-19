Всемирная конфренция по климату решила отказаться от использования угля

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Отказаться от угля планируется, чтобы не допустить глобального потепления.

48 стран решили отказаться от использования угля

В Марокко в пятницу, 18 ноября, завершилась Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата, участники которой участники выработали план действий по реализации положений исторического Парижского соглашения по климату , подписанного в декабре 2015 года.

Участники конфренции в частности, выступили за полный отказ от использования угля как источника энергии, сообщает DW. Так, 48 стран, которые особо страдают от изменений климата, рассчитывают не позднее 2050 года полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Делается это в целях не допустить глобального потепления более, чем на 1,5 градуса. Эти цифры указаны и в Парижском соглашении, но считаются трудновыполнимыми, отмечает издание, ссылаясь на информацию агентства DPA.

Как сообщалось, 12 декабря 2015 года, после двух недель переговорного процесса участники климатического саммита ООН в Париже приняли итоговое климатическое соглашение, которое призвано прийти на смену Киотскому протоколу. Итоговый документ определяет объемы выбросов парниковых газов после 2020 года, а также меры по предотвращению изменения климата.

Подробнее читайте в колонке генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в "Зеркале недели. Украина".