Ученые заявили о "новой эре" в процессе изменения климата

Содержание углекислого газа в атмосфере преодолело важную отметку и не будет снижаться на протяжении "многих поколений".

В процессе изменения климата наступила "новая эра" novostynauki.com

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Ученые заявили о том, что уровень содержания СОв атмосфере преодолел важную отметку и обозначил тем самым "новую эру" в процессах изменения климата . Как сообщает ВВС , снижение уровня углекислого газа в атмосфере не предвидится на протяжении "многих поколений".

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в 2015 году в атмосфере было зафиксировано рекордное содержание СО 2 (400 долей на миллион). Новые же исследования свидетельствуют том, что в этом году его концентрация не будет снижаться. Такое положение дел во многом связано с влиянием Эль-Ниньо.

Исследователи отмечают, что количество выбросов СО 2 в результате деятельности человека осталось таким же, но Эль-Ниньо привел к засухе, которая снизила возможность растений поглощать углекислый газ.

Кроме того, в отчете ВМО говорится о том, что увеличились выбросы в атмосферу и парниковых газов, таких как метан и оксид азота.

Ранее сообщалось о том, что ученые составили карту регионов Земли, которые больше всего пострадали от изменений климата. При составлении карты ученые использовали спутниковые данные, полученные в период с 2000 по 2013 год. Карта была создана на основе анализа температуры воздуха, доступности воды, а также облачного покрова. Ученые осуществили расчеты для каждого отдельно взятого участка суши в 5 квадратных километров. Некоторые участки Земли, например Антарктика и Сахара, не были классифицированы из-за своей бесплодности.