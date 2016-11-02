Все стороны в Алеппо могут совершать военные преступления — ООН

Войска Асада и повстанцы совершают действия, которые могут быть расценены как военные преступления.

Вследствие обстрелов со стороны сил режима Асада в течение 29-30 октября в городе погибли 12 гражданских лиц, включая двух детей Anadolu Agency

Повстанцы и войска режима президента Сирии Башара Асада в городе Алеппо совершают действия, которые могут быть расценены как военные преступления, заявила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

По данным ООН, в результате обстрелов повстанцев зафиксирована гибель более чем 30 гражданских лиц в контролируемой правительственными войсками западной части города, среди которых - десять детей, и ранены десятки, только в течение прошлых выходных, 29-30 октября, сообщает DW.

С другой стороны, по данным Управления, в результате обстрелов со стороны сил режима Асада в течение 29-30 октября в городе погибли 12 гражданских лиц, включая двух детей.

Ранее сообщалось, что после трех дней с начала наступления оппозиционных сил в Алеппо, "правительственные войска взяли инициативу и схватки стали менее интенсивными" по состоянию на 31 октября.

Алеппо разделен на зоны, занятые силами президента Сирии Башара Асада и отрядами оппозиции. Правительственная армия при поддержке российской авиации наносит удары по контролируемым повстанцами районах.

20 октября Россия ввела "гуманитарную паузу", во время которой Москва и сирийское правительство взяли на себя обязательство прекратить бомбардировки. 23 октября войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации возобновили штурм Алеппо после трехдневной "гуманитарной паузы".

За это время эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо так и не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.