ЕС введет санкции в отношении 10 сирийцев из-за ситуации в Алеппо

Санкциями Евросоюз пытается надавить на сирийские власти из-за ситуации в Алеппо.

Евросоюз намерен вскоре ввести первые санкции из-за ситуации в Алеппо facebook/AleppoAMC

В число сирийских граждан, которых собираются включить в санкционный список, попали члены сирийского правительства, военные чиновники, а также бизнесмены, связанные с режимом президента Сирии Башара Асада.

Такими мерами ЕС пытается надавить на сирийские власти из-за ситуации в Алеппо.

Санкции предполагают заморозку активов сирийцев и запрет на въезд в ЕС.

Накануне агентство Bloomberg писало, что в России не наложены санкции разве что только на дворника в Кремле . Именно поэтому санкции могут оказаться совершенно неэффективным инструментом в борьбе за мир в Алеппо, в отличие от другого метода воздействия - отключения РФ от мировой экономики.

Напомним, по итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России.

Однако в заключительной части декларации Европейского Совета не предусмотрена возможность введения санкций против РФ за ее действия в Сирии. В тоже время, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что ЕС может вернуться к вопросу санкций, если ситуация в Алеппо не измениться в лучшую сторону.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.