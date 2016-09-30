"Врачи без границ" назвали восточную часть Алеппо "гигантской зоной смерти"

В случае продолжения авиационных атак на город, организация не может гарантировать доставку медикаментов.
Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" назвала восточную часть сирийского Алеппо "гигантской зоной смерти" и требует прекращения бомбардировок сирийского города, сообщает DW.
По заявлениям организации, весь восток Алеппо превратился в "гигантскую зону смерти", поэтому РФ, как военный и политический союзник сирийского правительства, должна повлиять на ситуацию.
"Врачи без границ" также попросили поддержки в этом вопросе у всех других членов Совета Безопасности ООН.
В организации заявили, что в случае продолжения авиационных атак на город, она не гарантирует доставку медикаментов и оказания медицинской помощи в контролируемых повстанцами восточных частях Алеппо.
Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла очередные авиаудары по сирийскому Алеппо, в результате чего были разрушены две больницы.
Издание The Wall Street Journal писало, что заключенное соглашение между США и Россией должно было проверить доверие между странами, однако последняя неделя в Сирии показала – США и РФ не смогли преодолеть недоверие и враждебность.
Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.
Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Deutsche Welle