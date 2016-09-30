"Врачи без границ" назвали восточную часть Алеппо "гигантской зоной смерти"

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В случае продолжения авиационных атак на город, организация не может гарантировать доставку медикаментов.

"Врачи без границ" требуют прекратить бомбардировки Алеппо Агентство Анадолу

Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" назвала восточную часть сирийского Алеппо "гигантской зоной смерти" и требует прекращения бомбардировок сирийского города, сообщает DW.

По заявлениям организации, весь восток Алеппо превратился в "гигантскую зону смерти", поэтому РФ, как военный и политический союзник сирийского правительства, должна повлиять на ситуацию.

"Врачи без границ" также попросили поддержки в этом вопросе у всех других членов Совета Безопасности ООН.

В организации заявили, что в случае продолжения авиационных атак на город, она не гарантирует доставку медикаментов и оказания медицинской помощи в контролируемых повстанцами восточных частях Алеппо.

Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла очередные авиаудары по сирийскому Алеппо, в результате чего были разрушены две больницы.

Издание The Wall Street Journal писало, что заключенное соглашение между США и Россией должно было проверить доверие между странами, однако последняя неделя в Сирии показала – США и РФ не смогли преодолеть недоверие и враждебность.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".