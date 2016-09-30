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Обама и Меркель возложили на РФ особую ответственность за ситуацию в сирийском Алеппо

30 сентября в 10:32

РФ и сирийский режим несут ответственность и за доступ гуманитарной помощи ООН в осажденные районы сирийского города.

Алеппо
Россия и сирийский режим несут особую ответственность за прекращение боевых действий в Сирии, считают Обама и Меркель
Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель решительно осудили варварские авиаудары российских и сирийской армии в Алеппо, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В ходе телефонных переговоров лидеры обсудили ситуацию в сирийском Алеппо, где не прекращаются авиаудары  по районам, заполненным сотнями тысячам мирных жителей, половина из которых дети. "Они (Обама и Меркель) согласились с тем, что Россия и сирийский режим несут особую ответственность за прекращение боевых действий в Сирии и предоставление доступа к гуманитарной помощи ООН в осажденных и труднодоступных районах, в Сирии", - говорится в сообщении.

Обама и Меркель "решительно осудили варварские авиаудары" РФ и правительственных войск в Алеппо.

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Напомним, представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации. 

Накануне, 29 сентября, международная организация ЮНИСЕФ заявила, что в восточной части Алеппо по меньшей мере 96 детей погибли и 233 ребенка были ранены за последние шесть дней.

27 сентября армия режима Башара Асада пошла в наступление на районы Алеппо, контролируемые умеренной оппозицией.В общей сложности уже более 350 человек были убиты от сирийских и российских воздушных ударов с того момента, как режим прекращения огня был нарушен.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия Алеппо Меркель Обама
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