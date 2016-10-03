Впервые президентом Эстонии избрана женщина

До сих пор неизвестно, кто лоббировал выдвижение Керсти Кальюлайд кандидатом в президенты.

За Керсти Кальюлайд проголосовали 81 депутатов из 101

В парламенте Эстонии в понедельник, 3 октября, на безальтернативной основе президентом избрана представитель страны в Европейской счетной комиссии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

Накануне в Эстонии зарегистрировали единственного кандидата в президенты - представителя страны в Европейской счетной комиссии Керсти Кальюлайд.

За нее проголосовали 81 депутатов из 101, для избрания ей было достаточно заручиться поддержкой не менее 2/3 состава депутатского корпуса, или получить не менее 68 голосов "за".

17 депутатов бросили в урны для голосования незаполненные бюллетени.

Выборы главы государства в Эстонии прошли повторно после того, как 24 сентября безрезультатно завершилось голосование в коллегии выборщиков. Тогда не был избран ни один из пяти претендентов от разных парламентских партий. После этого совет старейшин парламента достиг соглашения с партийными фракциями о выдвижении единого кандидата.

О поддержке Кальюлайд заявили пять парламентских фракций из шести, 90 депутатов из 101 поставили свои подписи под заявлении о ее выдвижении кандидатом в президенты.

Представители Консервативной народной партия и несколько депутатов от крупнейшей оппозиционной партии Центра перед голосованием высказались против кандидатуры Калюлайд. Они объяснили свое решение голосовать против тем, что Кальюлайд малоизвестна в обществе Эстонии, что неизвестны ее взгляды и что выборы фактически превратились в "назначение" президента. По их мнению, до сих пор неизвестно, кто лоббировал ее выдвижение кандидатом в президенты.

Кальюлайд станет первым президентом Эстонии - женщиной. Она родилась 30 декабря 1969 года в Тарту, в 1992 году закончила Тартуский университет по специальности биология, в 2001 году защитила магистерскую степень в области бизнес-администрирования. Занимала ряд руководящих должностей в банковских и деловых структурах, была советником по вопросам экономики при премьер-министре Марте Лааре. С 2004 года - представитель Эстонии в Европейской счетной палате. Беспартийная. В 2001-2004 году была членом партии Isamaa (Отечество).

Занимается общественной работой: с 2011 года председатель совета Тартуского университета, с 2016 года возглавляет совет по мониторингу развития при канцелярии парламента.

В семье четверо детей, двое взрослых и двое малолетних: одна дочь и три сына. Муж Георги-Рене Максимовский по специальности инженер-связист, работал в государственном целевом учреждении информационных коммуникаций. В настоящее время в связи с работой супруги Г.-Р.Максимовский занимается воспитанием детей и домашним хозяйством.

Кальюлайд вступит в должность 10 октября.

Действующий президент Тоомас Хендрик Ильвес пробыл на посту главы государства два пятилетних должностных срока и, согласно конституции, больше не может занимать эту должность. Срок его пребывания на этом посту истекает 9 октября.