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В Эстонии закрыли последние две печатные русскоязычные газеты - СМИ

29 сентября в 15:40

Решение принято в связи с сокращением читательской аудитории.

стн см
Решение о закрытии изданий принято из-за отсутствия читатльской аудитории
В Эстонии закрываются две последние печатные газеты на русском языке, сообщил в четверг издатель AS Postimees Grupp. 

Газета "Постимеэс" (Postimees) на русском языке вышла последний раз в четверг, последний номер еженедельника "День за Днем" читатели получат 1 октября. 

Решение принято в связи с сокращением читательской аудитории и снижением рекламы для этих изданий. 

Вместо печатных газет концерн сосредоточит усилия на развитие порталов на русском языке rus.postimees.ee, limon.ee и krasotka.ee. 

"Тенденция перехода читателей и рекламодателей в интернет является очень быстрым в русскоязычных СМИ Эстонии, поэтому мы планируем больше инвестировать в развитие русскоязычных порталов новостей", - сказал председатель правления AS Postimees Grupp Пеэп Кала (Peep Kala). 

AS Postimees Grupp входит в действующий в трех Балтийских странах концерн Eesti Meedia.

Акционерное общество объединяет старейшую эстонскую газету Postimees, ряд уездных газет и новостных порталов.

По материалам: Интерфакс
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Тэги русский Эстония интернет газета
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