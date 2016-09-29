В Эстонии закрыли последние две печатные русскоязычные газеты - СМИ

Решение принято в связи с сокращением читательской аудитории.
Газета "Постимеэс" (Postimees) на русском языке вышла последний раз в четверг, последний номер еженедельника "День за Днем" читатели получат 1 октября.
Решение принято в связи с сокращением читательской аудитории и снижением рекламы для этих изданий.
Вместо печатных газет концерн сосредоточит усилия на развитие порталов на русском языке rus.postimees.ee, limon.ee и krasotka.ee.
"Тенденция перехода читателей и рекламодателей в интернет является очень быстрым в русскоязычных СМИ Эстонии, поэтому мы планируем больше инвестировать в развитие русскоязычных порталов новостей", - сказал председатель правления AS Postimees Grupp Пеэп Кала (Peep Kala).
AS Postimees Grupp входит в действующий в трех Балтийских странах концерн Eesti Meedia.
Акционерное общество объединяет старейшую эстонскую газету Postimees, ряд уездных газет и новостных порталов.Интерфакс