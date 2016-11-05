Военные хакеры США взламали энергосистему РФ и системы командования Кремля – СМИ

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Вашингтон может применить свое кибероружие, если посчитает это необходимым.

США могут применить против РФ кибероружие scyther5 / Depositphotos

Военные хакеры США проникли в энергосистему России, телекоммуникационные сети и "системы командования Кремля", сделав их уязвимыми для американских кибератак.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на информацию высокопоставленного чиновника разведки и "сверхсекретные документы", с которыми редакции удалось ознакомиться.

Проникновение в российские системы сделано для того, чтобы сделать их уязвимыми для кибератак, если США сочтут необходимым такие действия, сказал чиновник.

"Кибероружие будет применено лишь в том маловероятном случае, если на США будет совершено значительное нападение" – сказал он.

Разведка США не ожидает, что Россия будет нападать на критически важные объекты инфраструктуры, что могло бы стать актом войны, но они ожидают мелкие кибератаки, в том числе возможен выпуск поддельных документов и фальшивых аккаунтов в социальных сетях, предназначенных для распространения дезинформации.

Как сообщалось, в Белом доме не исключают введения против России дополнительных финансовых санкций за кибератаки на государственные и партийные ресурсы США.

Напомним, 7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

Ранее, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

В мае нынешнего года директор национальной разведки США Джеймс Клэппер предупредил, что хакеры, работающие в интересах иностранных государств, ведут слежку за кандидатами на пост президента США.