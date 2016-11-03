Хакеры обнародовали новый массив писем с электронной почты Суркова - Геращенко

Переписка проливает свет, среди прочего, на курирование Сурковым топливного рынка в "ДНР" и планы по дестабилизации обстановки в Харькове.

Хакеры обнародовали новый массив писем с электронной почты Суркова mosmonitor.ru

Украинские хакеры из организации "КиберХунта" опубликовали новый массив данных, полученных в результате взлома электронной почты приемной Аппарата помощника Президента РФсообщил народный депутат и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, представленные документы – это ценный источник информации, который будет использоваться в будущих судебных процессах по российским военным преступлениям.

"Все эти документы - ценнейший источник информации, как для будущих судебных процессов по российским военным преступникам, так и для использования сегодня нашими разведчиками, политиками и журналистами", – написал он в Facebook.

Как сообщается на сайте группы хактивистов "Киберхунта", выложенный в свободный доступ дамп размером 340 мб содержит как письма раннего периода (2013-2014 годов), так и свежие данные за 2015-2016 годы. В ходе анализа полученной информации удалось также установить конкретного оператора почтового ящика, которым оказалась советник Суркова Мария Виноградова.

Указывается, что на почту помощника российского президента как минимум дважды приходили планы мероприятий по выполнению Протокола, одобренного Трехсторонней контактной группой. В указанных документах, датированных 29 и 30 января 2015 года, содержится пункт об отводе от линии разграничения в Донбассе тяжелых огнеметных систем (ТОС).

14 декабря Сурков получил списки и резюме кандидатов на "государственные посты в ЛНР", что, согласно выводам хакеров, указывает на то, что внутренняя политика данного квазигосударства контролируется Кремлем.

Среди представленной информации содержатся также планы по дестабилизации обстановки в Харьковской области и планы федерализации Украины.

Отдельные письма проливают свет на то, что Сурков курирует в так называемой "ДНР" рынок ГСМ. По информации хакеров, под его контролем в РФ создается компания, которая приобретает топливо по биржевым ценам и осуществляет его доставку в Украину до станций в Донецкой области при помощи РЖД.

Ранее "КиберХунта" заявила, что взломала переписку помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова.

Хакеры утверждают, что опубликованные документы – это план по дестабилизации Украины, который был в переписке Суркова с его помощником Карповым, который для конспирации подписывает документы псевдонимом Павлов Николай Николаевич. Карпова ранее Надежда Савченко узнала как одного из ее похитителей.

Организация опубликовала документы под заголовком "План первоочередных мероприятий по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине "Шатун", которые якобы рассчитаны на период ноябрь 2016 – март 2017 года. Среди них также был подан так называемый план по обеспечению Закарпатья федеральным статусом.

Министр Юстиции Павел Петренко в связи с этим заявил, что Минюст может может включить документы, которые украинские хакеры якобы получили, взломав электронную почту помощника президента РФ Владислава Суркова, в международные иски против России. Петренко подчеркнул, что документы соответствуют стилю и философии российской власти.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Помощник президента РФ Владислав Сурков, о взломе переписки которого ранее сообщили украинские хакеры, вообще не пользуется электронной почтой.