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Во время теракта в Стамбуле никто из украинцев не пострадал

2 января в 00:20

Идентификация погибших и раненых завершается.

Теракт Стамбул
Украинцы не пострадали во время теракта в Стамбуле

Среди погибших и раненных во время во время теракта в Стамбуле 1 января граждан Украины не было, сообщил украинский консул в Стамбуле.  

"Идентификация погибших и раненых в Стамбуле завершается. Граждан Украины среди жертв и пострадавших нет. Консул Украины поддерживает оперативный контакт с полицией Стамбула", - сообщил Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины на своей странице в Facebook. 

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В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле в ночь с 31 декабря на 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения. 

По материалам: ZN.UA
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