Во время теракта в Стамбуле никто из украинцев не пострадал

Идентификация погибших и раненых завершается.

Украинцы не пострадали во время теракта в Стамбуле

Среди погибших и раненных во время во время теракта в Стамбуле 1 января граждан Украины не было, сообщил украинский консул в Стамбуле.

"Идентификация погибших и раненых в Стамбуле завершается. Граждан Украины среди жертв и пострадавших нет. Консул Украины поддерживает оперативный контакт с полицией Стамбула", - сообщил Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины на своей странице в Facebook.

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле в ночь с 31 декабря на 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.