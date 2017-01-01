Курды заявили о непричастности к новогоднему теракту в Стамбуле

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Власти Турции пока не заявляли, кто несет ответственность за нападение.

Курды заявили, что не причастны к новогоднему теракту в ночном клубе Стамбула

Боевики из "Рабочей партии Курдистана" заявили сегодня, 1 января, что не стоят за организацией теракта, унесшего жизни 39 человек в новогоднюю ночь в Стамбуле.

Со своей стороны, власти страны пока не заявляли, кто несет ответственность за нападение.

"Мы начали собирать некоторые данные, но власти пока что работают, чтобы получить результат", - сказал журналистам премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.