Во Франции установили личность автора теракта на Елисейских полях и задержали троих подозреваемых

Прокуратура пока не хочет раскрывать подробности о личности террориста.
В то же время французская полиция задержала троих подозреваемых из ближайшего окружения нападавшего. Сейчас проводится допрос подозреваемых и обыски.
Вооруженного преступника ликвидировали. Полиция установила личность нападавшего и расследует инцидент как террористический акт.
По официальным данным, нападающий убил одного и ранил двух офицеров полиции. Их состояние тяжелое, сообщил официальный представитель МВД Пьер-Анри Бранде на брифинге в ночь на пятницу.
Он уточнил, что стрелок был один, в других районах города подобные инциденты не зафиксированы. Место преступления оцеплено, в Париже проводится полицейская операция.
В то же время СМИ сообщают, что сообщник стрелка, прибывший в Париж из Бельгии, скрывается от полиции.ZN.UA