Топ Новости
<
>

Во Франции установили личность автора теракта на Елисейских полях и задержали троих подозреваемых

21 апреля в 11:53

Прокуратура пока не хочет раскрывать подробности о личности террориста.

Париж стрельба теракт
Во Франции прошли задержания предположительных подельников стрелка на Елисейских полях
Fox News
Французские СМИ сообщили, что стрелок, который совершил теракт на Елисейских полях, является ранее судимым 39-летним мужчиной. В прокуратуре Франции пока отказались комментировать личность нападавшего, аргументировав это поиском второго подозреваемого, сообщает Reuters.

В то же время французская полиция задержала троих подозреваемых из ближайшего окружения нападавшего. Сейчас проводится допрос подозреваемых и обыски.

Читайте также: ИГИЛ объявило о своей ответственности за теракт в Париже
Напомним, вечером 20 апреля неизвестный открыл огонь по полиции на Елисейских Полях в Париже. Когда полицейский автомобиль остановился на красный сигнал светофора, из соседней машины вышел вооруженный мужчина и открыл огонь по полицейским. Один офицер был убит на месте, еще двое получили ранения во время перестрелки с нападавшим.

Вооруженного преступника ликвидировали. Полиция установила личность нападавшего и расследует инцидент как террористический акт. 

По официальным данным, нападающий убил одного и ранил двух офицеров полиции. Их состояние тяжелое, сообщил официальный представитель МВД Пьер-Анри Бранде на брифинге в ночь на пятницу.

Он уточнил, что стрелок был один, в других районах города подобные инциденты не зафиксированы. Место преступления оцеплено, в Париже проводится полицейская операция.

В то же время СМИ сообщают, что сообщник стрелка, прибывший в Париж из Бельгии, скрывается от полиции.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги полиция подозреваемые Франция преступление терроризм
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.76
EUR 28.75
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...