Во Франции установили личность автора теракта на Елисейских полях и задержали троих подозреваемых

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Прокуратура пока не хочет раскрывать подробности о личности террориста.

Во Франции прошли задержания предположительных подельников стрелка на Елисейских полях Fox News

Французские СМИ сообщили, что стрелок, который совершил, является ранее судимым 39-летним мужчиной. В прокуратуре Франции пока отказались комментировать личность нападавшего, аргументировав это поиском второго подозреваемого, сообщает Reuters

В то же время французская полиция задержала троих подозреваемых из ближайшего окружения нападавшего. Сейчас проводится допрос подозреваемых и обыски.

Напомним, вечером 20 апреля неизвестный. Когда полицейский автомобиль остановился на красный сигнал светофора, из соседней машины вышел вооруженный мужчина и открыл огонь по полицейским. Один офицер был убит на месте, еще двое получили ранения во время перестрелки с нападавшим.

Вооруженного преступника ликвидировали. Полиция установила личность нападавшего и расследует инцидент как террористический акт.

По официальным данным, нападающий убил одного и ранил двух офицеров полиции. Их состояние тяжелое, сообщил официальный представитель МВД Пьер-Анри Бранде на брифинге в ночь на пятницу.

Он уточнил, что стрелок был один, в других районах города подобные инциденты не зафиксированы. Место преступления оцеплено, в Париже проводится полицейская операция.

В то же время СМИ сообщают, что сообщник стрелка, прибывший в Париж из Бельгии, скрывается от полиции.