Олланд назвал терактом нападение на полицейских в Париже

Ответственность за стрельбу на Елисейских Полях взяло на себя "Исламское государство".
UPDATE: French President Hollande says convinced Paris shooting was 'terrorist-related'; will hold security cabinet meeting Friday morning— Reuters World (@ReutersWorld) 20 квітня 2017 р.
Террористическая организация "Исламское государство" уже взяла на себя ответственность за теракт во французской столице, сообщает AP.
#UPDATE Islamic State group claims Paris shooting: Amaq— AFP news agency (@AFP) 20 квітня 2017 р.
В полиции, в свою очередь, сообщили, что личность стрелка установлена. Ранее он находился в поле зрения правоохранителей по подозрению в связях с террористами.
Министерство внутренних дел Франции не подтвердило ранее распространенную СМИ информацию о гибели второго полицейского. По официальным данным, нападающий убил одного и ранил двух офицеров полиции. Их состояние тяжелое, сообщил официальный представитель МВД Пьер-Анри Бранде на брифинге в ночь на пятницу.
Он уточнил, что стрелок был один, в других районах города подобные инциденты не зафиксированы. Место преступления оцеплено, в Париже проводится полицейская операция.
В то же время СМИ сообщают, что сообщник стрелка, прибывший в Париж из Бельгии, скрывается от полиции.
Напомним, вечером 20 апреля неизвестный открыл огонь по полиции на Елисейских Полях в Париже. Когда полицейский автомобиль остановился на красный сигнал светофора, из соседней машины вышел вооруженный мужчина и открыл огонь по полицейским. Один офицер был убит на месте, еще двое получили ранения во время перестрелки с нападавшим.
Вооруженного преступника ликвидировали. Полиция установила личность нападавшего и расследует инцидент как террористический акт.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,