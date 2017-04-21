Олланд назвал терактом нападение на полицейских в Париже

Ответственность за стрельбу на Елисейских Полях взяло на себя "Исламское государство".

В МВД опровергли информацию о гибели второго полицейского Fox News

UPDATE: French President Hollande says convinced Paris shooting was 'terrorist-related'; will hold security cabinet meeting Friday morning — Reuters World (@ReutersWorld) 20 квітня 2017 р.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что стрельба на Елисейских Поляхсвязана с терроризмом. Он также сообщил, что утром 21 апреля состоится экстренное совещание силового блока правительства, передает Reuters.

Террористическая организация "Исламское государство" уже взяла на себя ответственность за теракт во французской столице, сообщает AP.

#UPDATE Islamic State group claims Paris shooting: Amaq — AFP news agency (@AFP) 20 квітня 2017 р.

В полиции, в свою очередь, сообщили, что личность стрелка установлена. Ранее он находился в поле зрения правоохранителей по подозрению в связях с террористами.

Министерство внутренних дел Франции не подтвердило ранее распространенную СМИ информацию о гибели второго полицейского. По официальным данным, нападающий убил одного и ранил двух офицеров полиции. Их состояние тяжелое, сообщил официальный представитель МВД Пьер-Анри Бранде на брифинге в ночь на пятницу.

Он уточнил, что стрелок был один, в других районах города подобные инциденты не зафиксированы. Место преступления оцеплено, в Париже проводится полицейская операция.

В то же время СМИ сообщают, что сообщник стрелка, прибывший в Париж из Бельгии, скрывается от полиции.

Напомним, вечером 20 апреля неизвестный открыл огонь по полиции на Елисейских Полях в Париже. Когда полицейский автомобиль остановился на красный сигнал светофора, из соседней машины вышел вооруженный мужчина и открыл огонь по полицейским. Один офицер был убит на месте, еще двое получили ранения во время перестрелки с нападавшим.

Вооруженного преступника ликвидировали. Полиция установила личность нападавшего и расследует инцидент как террористический акт.