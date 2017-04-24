Во Франции протесты против результатов выборов переросли в стычки с полицией

Протестующие недовольны ни Макроном, ни Ле Пен.
Полиция задержала несколько десятков людей, трое из которых до сих пор находятся под арестом. Митингующие назвали свой протест "антифашистским".
Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амона призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.
Главное про результаты первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".
Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA