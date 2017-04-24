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Во Франции протесты против результатов выборов переросли в стычки с полицией

24 апреля в 11:48

Протестующие недовольны ни Макроном, ни Ле Пен.

Флаг Франция
Во Франции прошел «антифашистский» протест против результатов выборов
wikirecent.com
Во Франции прошли протесты против результатов первого тура президентских выборов, которые закончились стычками протестующих с полицией. Левые студенты под красными флагами протестовали "против Макрона, против Ле Пен", сообщает AFP.

Полиция задержала несколько десятков людей, трое из которых до сих пор находятся под арестом. Митингующие назвали свой протест "антифашистским".

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Ранее сообщалось, что во Франции полностью подсчитали голоса избирателей в ходе первого тура президентских выборов. Победил кандидат от движения "Вперед"Эммануэль Макрон, который набрал 23.75% избирателей.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амона призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Главное про результаты первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги выборы Франция Макрон протест
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