Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов

ZN.UA собрал самые главные результаты первого тура французских выборов.

Макрон не только победил в первом туре выборов, но и бросил вызов партийной системе Франции

В первом туре выборов президента Франции победил независимый центрист Эммануэль Макрон, набрав 23,7% голосов. Ультраправая Марин Ле Пен заняла второе место с результатом 21,7% голосов, что позволило ей выйти вместе с Макроном во второй тур. Нынешние президентские выборы стали самыми необычными за последние 50 лет, поскольку во второй тур не вышел ни один кандидат от традиционных партий.собрал самые главные результаты первого тура французских выборов.

Результаты выборов

Первые два места, которые означают выход во второй тур, заняли Эманнуэль Макрон и Марин Ле Пен получив 23,7% и 21,7% поддержки соответственно. На втором месте оказался "республиканец" Франсуа Фийон, за которого отдали свои голоса 19,9% французов. Немногим меньше получил левый кандидат Жан-Люк Меланшон с результатом в 19,6%. А вот представитель "Социалистов", которые находятся при власти, Бенуа Амон получил лишь 6%. Такой результат социалистов является наихудшим с 1969 года.

Впервые в послевоенный период истории Франции во второй тур не выйдет ни одного кандидата из двух основных партий. Кроме того, сумма голосов за "классические партии" также упала до исторического минимума. При этом явка на нынешних выборах находилась на уровне 79%, что сопоставимо с результатами 2012 года.

Прогнозы на второй тур

Кроме лучшего результата в первом туре, Макрон получил также поддержку от обеих классических партий. Сначала поддержать Макрона решил социалист Бенуа Амон, который призвал голосовать против Ле Пен во втором туре. Позднее с подобным заявлением выступил и Франсуа Фийон, который призвал французов не допустить в Елисейский дворец "представителя экстремистской партии". Такая поддержка дает Макрону большое преимущество во втором туре. Социологи предполагают победу Макрона во втором туре практически с двойным перевесом, получив 62% избирателей против 38%.

Однако Ле Пен рано объявлять выбывшей из игры, поскольку ее электорат является наиболее мотивированным и точно придет на избирательные участки 7 мая. Добавляет уверенности для Ле Пен и молчание Меланшона, который не только не высказался в поддержку Макрона, но и до последнего отказывался признавать результаты выборов. Часть протестного электората Меланшона может решить голосовать за Ле Пен, несмотря на полярные идеологии кандидатов.

Ле Пен имеет наибольшую поддержку за все время существование партии, которую попытается конвертировать в результат. Если этим результатом будут не президентские выборы, то им могут стать выборы в нижнюю палату парламента, которые состоятся через два месяца.

Реакция на выборы

По результатам первого тура французских выборов высказались политики, как внутри страны, так и за ее границами. Француа Олланд отказался называть кандидата, которого он поддержит во втором туре (скорее всего, чтобы не усилить позиции протестного электората против Макрона).

Победу Макрона оценили в европейских странах, прежде всего Германии. С поддержкой центриста выступили, как представитель канцлера Ангелы Меркель, так и социал-демократ Мартин Шульц и министр иностранных дел Зигмар Габриэль. Поддержал Макрона и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который пожелал ему мужества в следующем туре выборов.

В администрации Дональда Трампа, которого считала своим союзником Марин Ле Пен, не спешат с заявлениями о поддержке тех или иных кандидатов. Кроме того, представитель Белого дома высказался, что Трамп официально не выразил поддержку Ле Пен.

Одним из главных индикаторов реакции Европы на лидерство Макрона стали фондовые рынки и курс валют. Сразу после победы Макрона в первом раунде евро вышло на свой наивысший показатель за последние 5 месяцев.

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".