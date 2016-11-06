Во Франции арестован лидер баскских сепаратистов

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Ирасторзу задержали французские и испанские спецслужбы.

ЭТА прекратила вооруженную борьбу за независимость Страны басков в 2011 году, но ее члены отказались сдать оружие

На юго-западе Франции в результате совместных действий французских и испанских спецслужб был арестован один из последних лидеров вооруженной леворадикальной националистической организации баскских сепаратистов ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna — "Страна басков и свобода" - ред.) Микель Ирасторза.

Организация прекратила вооруженную борьбу за независимость Страны басков (регион на севере Испании и юго-западе Франции — ред.) в 2011 году, но ее члены отказались сдать оружие.

В октябре 2016 года в Париже был обнаружен крупный клад с оружием, принадлежащий ЭТА.

Ирасторза возглавлял ЭТА с 2015 года после ареста ее предыдущих руководителей.