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Сторонники объединения Румынии и Молдовы вышли на акцию протеста в Бухаресте

22 октября в 23:22

Перед зданием правительства Румынии протестующие разбили палаточный городок.  

румыния молдова
Румыны требуют объединения с Молдовой
inosmi.ru
В Бухаресте несколько тысяч представителей движения  "Действие-2012" (Actiunea 2012) проводят митинг с требованием провозгласить объединение с Молдовой  национальным проектом Румынии. Около здания правительства в Бухаресте протестующие разбили палаточный городок, сообщает "Укринформ". Между участниками митингами и представителями органов правопорядка уже произошло столкновение. В результате столкновений между манифестантами и полицейскими задержано пять человек, их отпустили, однако оштрафовали примерно на тысячу евро каждого за нарушение закона о митингах и шествиях.  

Участники акции требуют встречи с премьер-министром Румынии Дачианом Чолошом, чтобы обсудить вопрос объединения с Молдовой.

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"Мы требуем от румынских властей конкретных и реальных действий для объединения двух государств. Мы больше не желаем, чтобы вопрос объединения Молдовы и Румынии использовался только во время избирательных кампаний в политических целях", - заявил руководитель движения Джеордже Симион.

 Главной целью движения "Действие-2012" провозглашено объединение Молдовы с Румынией до 2018 года. 

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