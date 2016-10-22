Сторонники объединения Румынии и Молдовы вышли на акцию протеста в Бухаресте

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Перед зданием правительства Румынии протестующие разбили палаточный городок.

Румыны требуют объединения с Молдовой inosmi.ru

В Бухаресте несколько тысяч представителей движения "Действие-2012" (Actiunea 2012) проводят митинг с требованием провозгласить объединение с Молдовой национальным проектом Румынии. Около здания правительства в Бухаресте протестующие разбили палаточный городок, сообщает "Укринформ" . Между участниками митингами и представителями органов правопорядка уже произошло столкновение. В результате столкновений между манифестантами и полицейскими задержано пять человек, их отпустили, однако оштрафовали примерно на тысячу евро каждого за нарушение закона о митингах и шествиях.

Участники акции требуют встречи с премьер-министром Румынии Дачианом Чолошом, чтобы обсудить вопрос объединения с Молдовой.

"Мы требуем от румынских властей конкретных и реальных действий для объединения двух государств. Мы больше не желаем, чтобы вопрос объединения Молдовы и Румынии использовался только во время избирательных кампаний в политических целях", - заявил руководитель движения Джеордже Симион.

Главной целью движения "Действие-2012" провозглашено объединение Молдовы с Румынией до 2018 года.