Венгрия вызвала посла России из-за программы Киселева

Государственные СМИ РФ показали Венгерскую революцию как "погром", организованный США.

В Венгрии сейчас отмечается 60-летняя годовщина Венгерской революции Magyarország Kormánya / flickr.com

В Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что не будут мириться с "уничижительным отношением к революции и ее героям".

Так внешнеполитическое ведомство отреагировало на сравнение российской пропаганды антисоветского восстания 1956 года с "цветной революцией", передает Associated Press.

Венгерские дипломаты подчеркнули, что российские государственные СМИ показали Венгерскую революцию как "погром", организованный США, и как первую из "цветных", сравнив ее с Оранжевой революцией 2005 года в Украине.

В Венгрии сейчас отмечается 60-летие восстания, которое началось 23 октября 1956 года, и через две недели было подавлено СССР. В результате столкновений погибли более двух тысяч венгров и около 700 советских военнослужащих. В Венгрии сейчас восстание называют революцией, в советских источниках его называли контрреволюционным мятежом.

В последнее время РФ парадоксально восхищается СССР и одновременно ненавидит переворот, который его создал.

Как ранее отмечало издание RFERL, первая цветная революция была не оранжевая и не розовая, а красная. И организовали ее не в Киеве или в Тбилиси, а спланировали вовсе не в Брюсселе или Вашингтоне. На самом деле она произошла в родном городе Владимира Путина, который терпеть не может революции.

В мае 2015 года пропаганда РФ о "Пражской весне" возмутила даже лояльного к Кремлю президента Чехии Милоша Земана. Он назвал искажение истории его страны "преступлением".

Ранее сообщалось, что российский документальный фильм о "Пражской весне" вызвал возмущение Чехии и Словакии. Руководство стран и общественные активисты обвинили Россию в попытках переписать историю пропагандистским фильмом: "Варшавский договор: Рассекреченные страницы".