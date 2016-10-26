Великобритания отправит солдат и военную технику в Эстонию

К весне 2017 года в Эстонии разместят около 800 британских военных.

Британия разместит своих военных в Эстонии weapon-ncb.ru

Великобритания намерена к к весне 2017 года разместить в Эстонии около 800 своих военнослужащих , а также военную технику, включая танки, "Этот батальон будет оборонительным по своей природе, но он также будет полностью готов выполнять боевые задачи", - сообщил британский министр обороны Майкл Фэллон в интервью, опубликованном во вторник в газете The Wall Street Journal, передает ТАСС.

По словам министра, вместе с британскими солдатами в Эстонии также разместят военных из Дании и Франции. Также направить в Эстонию планируют и военную технику: тактические дроны, танки Challenger 2 и боевые машины пехоты Warrior.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что батальоны будут размещены на ротационной основе. В их составе будут нести службу военнослужащие из разных государств-членов НАТО. Размещение дополнительных сил в Польше будут курировать США, а в Литве, Эстонии и Латвии – ФРГ, Великобритания и Канада соответственно.