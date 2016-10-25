В НАТО узнали о помощи российскому флоту в портах стран-членов Альянса

В Альянсе знают о заправке военных кораблей РФ, которые направляются к Сирии, в испанских портах.
"Мы и раньше были свидетелями, как такие боевые группы РФ перемещались, в том числе в Средиземное море. Что отличается сейчас – то, что теперь эта группа может быть использована для повышения российской способности проводить операции в Сирии, включительно с усилением бомбардировок Алеппо", - заявил он.
Он также подтвердил, что располагает информацией о помощи флоту РФ в портах стран-членов НАТО. Речь идет также и о заправке военных кораблей РФ в испанских портах.
Однако, из слов Столтенберга последовало, что Брюссель не может остановить такие действия. "Каждая нация решает, могут ли корабли заправляться и получить поставки в портах Средиземноморья. Но мы подчеркиваем свою озабоченность из-за цели перемещения российского флота", - заявил он.
СМИ писали, что авианосная группа РФ во главе с "Адмиралом Кузнецовым" выдвинулась из Мурманской области в минувшую субботу, 15 октября. Кроме "Адмирала Кузнецова", в состав группы входят тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения – всего восемь судов. Вышедшая из Североморска группа кораблей Северного флота пройдет через Ла-Манш, направляясь к Гибралтару и далее в Средиземное море к Сирии.Европейская правда