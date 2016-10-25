В НАТО узнали о помощи российскому флоту в портах стран-членов Альянса

В Альянсе знают о заправке военных кораблей РФ, которые направляются к Сирии, в испанских портах.

Альянс обеспокоен вероятностью того, что флот РФ будет использован для усиления бомбардировок Алеппо NATO/Flickr

Перебазирование части российского флота в Средиземноморье происходит с целью усиления бомбардировок сирийского города Алеппо, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Европейская правда".

"Мы и раньше были свидетелями, как такие боевые группы РФ перемещались, в том числе в Средиземное море. Что отличается сейчас – то, что теперь эта группа может быть использована для повышения российской способности проводить операции в Сирии, включительно с усилением бомбардировок Алеппо", - заявил он.

Он также подтвердил, что располагает информацией о помощи флоту РФ в портах стран-членов НАТО. Речь идет также и о заправке военных кораблей РФ в испанских портах.

Однако, из слов Столтенберга последовало, что Брюссель не может остановить такие действия. "Каждая нация решает, могут ли корабли заправляться и получить поставки в портах Средиземноморья. Но мы подчеркиваем свою озабоченность из-за цели перемещения российского флота", - заявил он.

Ранее корабельная группа во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" и атомным крейсером "Петр Великий" начала поход в Средиземное море. Как заявил агентству Reuters высокопоставленный дипломат НАТО, российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилитьв течение следующих двух недель. Представитель НАТО назвал также такое развертывание РФ кораблей крупнейшим со времен Холодной войны.

СМИ писали, что авианосная группа РФ во главе с "Адмиралом Кузнецовым" выдвинулась из Мурманской области в минувшую субботу, 15 октября. Кроме "Адмирала Кузнецова", в состав группы входят тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения – всего восемь судов. Вышедшая из Североморска группа кораблей Северного флота пройдет через Ла-Манш, направляясь к Гибралтару и далее в Средиземное море к Сирии.