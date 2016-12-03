В Женеве в январе возобновятся переговоры по воссоединению Кипра

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Президенты греческой и турецкой частей Кипра представят свои предложения по результатам трехдневной встречи.

Кипр попробуют объединить в январе commons.wikimedia.org

В Женеве в начале января 2017 года возобновятся переговоры по воссоединению Кипра , разделенного на турецкую и греческую части. Об этом договорились ррезидент Республики Кипр Никос Анастасиадис и президент непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акинджи, сообщает Cyprus Mail .

По итогам переговоров, провести которые планируется 9 – 11 января, стороны предоставят свои предложения по решению территориальных споров.

Как сообщил Анастасиадис до 9 января будет проводится работа по всем разделам будущего кипрского соглашения.

Ранее сообщалось, что в ноябре переговоры по объединению Кипра, которые также проходили в Женеве, завершились безрезультатно. Стороны не смогли преодолеть разногласия по территориальному вопросу.

Кипр остается разделенным на две части после 1974 года, когда Турция вторглась на остров в ответ на попытку переворота с целью объединения Кипра с Грецией. После этого он разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ее признает только одна Турция) и Республику Кипр с преимущественно греческим населением.

Президент Республики Кипр заявил, Кипр будет блокировать процесс вступления Турции в ЕС. По его словам, переговоры не начнутся, пока Анкара не признает суверенитет острова.