В Женеве в январе возобновятся переговоры по воссоединению Кипра

Президенты греческой и турецкой частей Кипра представят свои предложения по результатам трехдневной встречи.
По итогам переговоров, провести которые планируется 9 – 11 января, стороны предоставят свои предложения по решению территориальных споров.
Как сообщил Анастасиадис до 9 января будет проводится работа по всем разделам будущего кипрского соглашения.
Ранее сообщалось, что в ноябре переговоры по объединению Кипра, которые также проходили в Женеве, завершились безрезультатно. Стороны не смогли преодолеть разногласия по территориальному вопросу.
Кипр остается разделенным на две части после 1974 года, когда Турция вторглась на остров в ответ на попытку переворота с целью объединения Кипра с Грецией. После этого он разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ее признает только одна Турция) и Республику Кипр с преимущественно греческим населением.
Президент Республики Кипр заявил, Кипр будет блокировать процесс вступления Турции в ЕС. По его словам, переговоры не начнутся, пока Анкара не признает суверенитет острова.ZN.UA