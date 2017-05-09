В Южной Корее начались выборы президента

На самую высокую должность в Сеуле претендуют 13 кандидатов.

Жители Южной Кореи выбирают нового президента travelask.ru

Южной Корее 9 мая начались внеочередные выборы президента страны, избирательные участки уже открылись. На пост главы государства претендуют 13 кандидатов, однако среди них, как показали соцопросы накануне голосования, определились явные фавориты гонки.

Больше всего шансов у Мун Чжэ Ин от Демократической партии (за него готовы проголосовать около 42% избирателей), а также представителя "Народной партии" Ан Чхоль Су и Хон Чжун Пхе от партии "Свободная Корея" (обоих поддерживают по 18%).

4 и 5 мая в Южной Корее уже состоялся тур досрочного голосования, в них приняли участие около 11 млн человек, что составляет примерно четверть от общего числа избирателей (42 млн человек).

Ранее Конституционный суд Южной Кореи подтвердил законность импичмента президента страны Пак Кын Хе, которая в прошлом году оказалась в центре громкого коррупционного скандала.

Президент Пак Кын Хе была временно отстранена от должности после того, как 9 декабря парламент проголосовал за ее импичмент. Он также заявила, что готова добровольно оставить пост, когда для этого будут созданы необходимые политические условия. Исполняющим обязанности лидера страны стал премьер-министр Хван Гё Ан.

Подробнее о политическом кризисе в Южной Корее читайте в статье Виктора Каспрука "Приведут ли протесты в Южной Корее к "Паккынхегейту"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".