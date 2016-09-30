В Вашингтоне не исключили введения новых санкций против России из-за Сирии

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Очередной телефонный разговор Керри с Лавровым закончился ничем.

Керри и Лавров снова не смогли найти точек соприкосновения в диалоге о Сирии geneva.usmission.gov

В Государственном департаменте США допускают введение новых санкций против России за ее действия в

"Этот вариант - один из многих, которые мы изучаем, но я не собираюсь чего-либо объявлять", – заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер на брифинге в пятницу, 30 сентября.

Он также сообщил, что телефонный разговор госсекретаря США Джона Керри с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, состоявший в пятницу, не принес положительных результатов, однако у Кремля есть шанс изменить своб позицию.

"Мы находимся на том же самом месте. Мы определенно не закрыли дверь, мы определенно не приостановили наши дипломатические отношения по Сирии. Поэтому прежде чем мы окончательно хлопнем дверью, нам нужно быть уверенными, что мы осознаем ставки, и, что более важно, что Россия осознает эти ставки", – заверил спикер Госдепартамента.

В МИД РФ, в свою очередь, сообщили, что разговор Керри с Лавровым состоялся по инициативе американской стороны, а также заверили, что "Россия остается открытой для диалога по всем ключевым вопросам сирийского урегулирования".

Как сообщалось, госсекретарь США Джон Керри заявил об "огромном недоверии" между Вашингтоном и Кремлем в переговорах по Сирии.

Напомним, представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".