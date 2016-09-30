СМИ подсчитали стоимость военной операции России в Сирии

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За год российские самолеты сделали около 13 тысяч боевых вылетов.

Тысячи сирийцев погибли от российских бомб и ракет Минобороны РФ

Расходы России на военную операцию в Сирии за год составили не менее 58 млрд рублей, пишет РБК , проанализировав открытые данные.

Так, основная часть расходов пришлась на вылеты авиации. Всего российские самолеты сделали около 13 тысяч боевых вылетов. Средняя продолжительность полета составляла от 1 до 1,5 часа. Общая сумма расходов на это оценивается в 50 млрд рублей.

В течение года, по меньшей мере, 56 раз были совершены пуски крылатых ракет "Калибр". Их стоимость охраняется гостайной, и агентство оценивает ее исходя из данных экспортной цены за вычетом расходов на транспортировку и обслуживание. В общей сложности, пуск "Калибров" обошелся бюджету РФ не менее чем в 2,8 млрд рублей.

Денежное довольствие военнослужащих в среднем составляет 1,2 тысячи рублей на человека в день, еще от 600 до 800 рублей тратится на питание. Численность контингента оценивается в три тысячи человек. Поэтому на личный состав ушло еще 2,1 млрд рублей. Еще 60 млн рублей были выплачены семьям 20 погибших военнослужащих – по 3 млн каждой семье.

Стоимость потерянного бомбардировщика Су-24, а также трех сбитых вертолетов в сумме составляет 3,34 млрд рублей.

РБК также отмечает, что не представляется возможным оценить стоимость оснащения базы Хмеймим средствами ПВО, а также вылетов стратегической авиации с аэродромов на юге России.

Не менее 9,364 человек, включая 3,800 гражданских лиц, были убиты в течение 12 месяцев с начала первых российских авиаударов по Сирии, сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. Россия запустила воздушную кампанию 30 сентября прошлого года в поддержку сирийских правительственных сил. Это была военная интервенция, цель которой - помочь Башару Асаду.

Напомним, представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.

Накануне, 29 сентября, международная организация ЮНИСЕФ заявила, что в восточной части Алеппо по меньшей мере 96 детей погибли и 233 ребенка были ранены за последние шесть дней.