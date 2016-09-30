СМИ подсчитали стоимость военной операции России в Сирии

За год российские самолеты сделали около 13 тысяч боевых вылетов.
Так, основная часть расходов пришлась на вылеты авиации. Всего российские самолеты сделали около 13 тысяч боевых вылетов. Средняя продолжительность полета составляла от 1 до 1,5 часа. Общая сумма расходов на это оценивается в 50 млрд рублей.
В течение года, по меньшей мере, 56 раз были совершены пуски крылатых ракет "Калибр". Их стоимость охраняется гостайной, и агентство оценивает ее исходя из данных экспортной цены за вычетом расходов на транспортировку и обслуживание. В общей сложности, пуск "Калибров" обошелся бюджету РФ не менее чем в 2,8 млрд рублей.
Денежное довольствие военнослужащих в среднем составляет 1,2 тысячи рублей на человека в день, еще от 600 до 800 рублей тратится на питание. Численность контингента оценивается в три тысячи человек. Поэтому на личный состав ушло еще 2,1 млрд рублей. Еще 60 млн рублей были выплачены семьям 20 погибших военнослужащих – по 3 млн каждой семье.
Стоимость потерянного бомбардировщика Су-24, а также трех сбитых вертолетов в сумме составляет 3,34 млрд рублей.
РБК также отмечает, что не представляется возможным оценить стоимость оснащения базы Хмеймим средствами ПВО, а также вылетов стратегической авиации с аэродромов на юге России.
Не менее 9,364 человек, включая 3,800 гражданских лиц, были убиты в течение 12 месяцев с начала первых российских авиаударов по Сирии, сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. Россия запустила воздушную кампанию 30 сентября прошлого года в поддержку сирийских правительственных сил. Это была военная интервенция, цель которой - помочь Башару Асаду.
Напомним, представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.
Накануне, 29 сентября, международная организация ЮНИСЕФ заявила, что в восточной части Алеппо по меньшей мере 96 детей погибли и 233 ребенка были ранены за последние шесть дней.РБК