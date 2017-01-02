В Турции заканчивают сбор информации о стамбульском стрелке, его скоро идентифицируют

В распоряжении правоохранителей уже есть отпечатки пальцев предполагаемого террориста и информация о его внешнем виде.

Власти Турции обещают скорую идентификацию предполагаемого террориста

Власти Турции вплотную приблизились к полной идентификации личности подозреваемого в совершении, сообщает Reuters со ссылкой на правительственного представителя.

"Найдены отпечатки пальцев и получена информация о внешнем виде террориста. После этого процесс его идентификации будет быстро завершен", - подчеркнул вице-премьер Турции Нуман Куртумлуш в ходе пресс-конференции.

По словам Куртумлуша, "было понятно, что турецкая кампания в Сирии, начатая в августе, будет раздражать террористические группировки". Он также сообщил о том, что Турция не прекратит борьбу с терроризмом в стране.

Политик также подчеркнул тот факт, что воскресное нападение существенно отличалось от всех предыдущих терактов в Турции.

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Турецкие СМИ опубликовали фотографию предполагаемого террориста, полученную с камер наружного видеонаблюдения. В совершении теракта подозревали гражданина Узбекистана или Кыргызстана, состоящего в рядах террористов "Исламского государства".

Также по подозрению в причастности к теракту власти Турции задержали восемь человек.