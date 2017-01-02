В столице Сомали произошел взрыв, погибли три человека

Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль на одном из контрольно-пропускных пунктов Могадишо.

Террорист-смертник привел в действие заложенное в автомобиль взрывное устройство

В столице Сомали. Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль на одном из контрольно-пропускных пунктов рядом с аэропортом, вслед за этим последовала стрельба, сообщает агентство Reuters со ссылкой на правоохранителей Сомали.

В результате взрыва погибли три человека, повреждения получили соседние здания.

"В настоящее время мы знаем о трех погибших сотрудниках сил безопасности. Мы полагаем, что за этим (терактом – ред.) стоит "Аль-Шабаб"", - рассказал представителям агентства полицейский Мохамед Ахмед.

По словам Ахмеда, число жертв будет увеличиваться, так как заложенное в автомобиль взрывное устройство было мощным.

Ответственность за совершение теракта никто не взял, однако в прошлом подобные нападения совершали боевики исламисткой группировки "Аль-Шабаб", желающие свергнуть прозападное правительство Сомали.

Напомним, 2 января в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр на одной из наиболее оживленных площадей произошел взрыв. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 39 получили ранения. В совершении теракта подозревают террориста-смертника.

31 декабря две бомбы взорвались на оживленном рынке в центре Багдада. В результате взрывов погибли по меньшей мере 21 человек, более 40 получили ранения. Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из террористических организаций.