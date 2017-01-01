Теракт в ночном клубе Стамбула, почти 40 человек погибли

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Среди погибших - 16 иностранцев.

В результате нападения на ночной клуб в Стамбуле погибли по меньшей мере 39 человек Агентство Анадолу

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Наши стражи порядка проводят спецоперацию. Мы надеемся, что этот человек скоро будет пойман", - отметил Сойлу.

Он также подчеркнул, что среди погибших - 16 иностранцев. В настоящий момент полиция ведет поиски нападавшего.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Стамбуле возле стадиона "Бешикташ" погибло 15 полицейских.

Как сообщалось, у стадиона в Стамбуле произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали десятки человек, передают турецкие СМИ и очевидцы.

По данным полиции, взрыв произошел из стоявшей неподалеку машины. Предполагается, что объектом взрыва были полицейские. На видеокадрах с места взрыва видны машины скорой помощи и полиция, а также возгорание около стадиона.

Взрыв произошел спустя два часа после окончания футбольного матча между ведущими турецкими командами "Бешикташ" и "Бурсаспор". По данным местных СМИ, фанаты к тому времени уже разошлись.