В Турции задержали журналистов BBC и "Голоса Америки"

Турецкая власть не прокомментировала задержание журналистов.
Турецкие власти задержали корреспондента турецкой службы BBC Хатис Камер и внештатного корреспондента радиостанции "Голос Америки" Хаджана Фаргина.
Отмечается, что Камер была задержана в субботу в городе Ширван на юго-востоке Турции. В тот же день в провинции Диярбакыр задержали Фаргина.
На случае турецкая власть не прокомментировала задержание журналистов.
3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".
В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.Интерфакс-Украина