Топ Новости
<
>

В Турции задержали журналистов BBC и "Голоса Америки"

27 ноября в 17:36

Турецкая власть не прокомментировала задержание журналистов.

Турция_МИД
Турецкие власти пока не прокомментировала задержание Хатис Камер и Хаджана Фаргина
МИД Турции

Турецкие власти задержали корреспондента турецкой службы BBC Хатис Камер и внештатного корреспондента радиостанции "Голос Америки" Хаджана Фаргина.

Отмечается, что Камер была задержана в субботу в городе Ширван на юго-востоке Турции. В тот же день в провинции Диярбакыр задержали Фаргина.

На случае турецкая власть не прокомментировала задержание журналистов.

Читайте также: В дело Сущенко должна вмешаться Франция - адвокат

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

По материалам: Интерфакс-Украина
Читайте также
Тэги журналист задержание Турция
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.59
EUR 26.99
Последние новости