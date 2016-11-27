В Турции задержали журналистов BBC и "Голоса Америки"

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Турецкая власть не прокомментировала задержание журналистов.

Турецкие власти пока не прокомментировала задержание Хатис Камер и Хаджана Фаргина МИД Турции

Турецкие власти задержали корреспондента турецкой службы BBC Хатис Камер и внештатного корреспондента радиостанции "Голос Америки" Хаджана Фаргина.

Отмечается, что Камер была задержана в субботу в городе Ширван на юго-востоке Турции. В тот же день в провинции Диярбакыр задержали Фаргина.

На случае турецкая власть не прокомментировала задержание журналистов.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.